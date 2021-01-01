Безхатченки біля пивного клубу «Кораблик» вимагають у водіїв гроші за паркування





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За словами чоловіка, безхатченки вимагали у нього гроші за паркування автомобіля. Інцидент трапився декілька днів тому. Також відомо, що це непоодинокий випадок.



Нагадаємо, раніше лучани скаржилися на шум і антисанітарію, яку створює група чоловіків, що самовільно оселилася у закинутій паркувальній будці біля пивного клубу. Як розповіли журналістам ІА Конкурент представники адміністрації «Кораблика», спочатку там оселилася одна безпритульна жінка старшого віку. Однак згодом навколо неї згуртувалася група чоловіків, які не мають постійного місця проживання та зловживають алкогольними напоями.



Вони переконували журналістів, що працюють у «Кораблику». Однак у пивному клубі це заперечили, зазначивши лише, що раніше давали одному із чоловіків гроші за прибирання території, втім, це не дає йому права жити у будці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Безхатьки, які оселилися у паркувальній будці біля пивного клубу «Оболонь» («Кораблик»), вимагають у водіїв гроші за паркування транспортних засобів.Про це ІА Конкурент повідомив один з водіїв.За словами чоловіка, безхатченки вимагали у нього гроші за паркування автомобіля. Інцидент трапився декілька днів тому. Також відомо, що це непоодинокий випадок.Нагадаємо, раніше лучани скаржилися на шум і антисанітарію, яку створює група чоловіків, що самовільно оселилася у закинутій паркувальній будці біля пивного клубу. Як розповіли журналістам ІА Конкурент представники адміністрації «Кораблика», спочатку там оселилася одна безпритульна жінка старшого віку. Однак згодом навколо неї згуртувалася група чоловіків, які не мають постійного місця проживання та зловживають алкогольними напоями.Вони переконували журналістів, що працюють у «Кораблику». Однак у пивному клубі це заперечили, зазначивши лише, що раніше давали одному із чоловіків гроші за прибирання території, втім, це не дає йому права жити у будці.

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