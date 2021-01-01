У лучанки, яка сама виховує доньку, виявили рак: рідні благають допомогти

Біошпіль Олена потребує фінансової допомоги. Вже понад рік вона лікується від неходжкінської лімфоми. Зараз проходить лікування у Волинській обласні клінічній лікарні, але 25 серпня її переводять у Національний інститут раку.



Про це



Попереду у жінки операція, хіміотерапії та реабілітація. Олені вже провели три операції у Луцьку, але наступний етап лікування має відбутися у Києві. Жінка самостійно виховує 10-річну доньку і дуже сподівається на одужання.



Аби допомогти фінансово родині на лікування хворої, можна скинути будь-яку суму на картку Біошпіль Олени: 4149 4390 0169 5190





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 34-річна лучанкапотребує фінансової допомоги. Вже понад рік вона лікується від неходжкінської лімфоми. Зараз проходить лікування у Волинській обласні клінічній лікарні, але 25 серпня її переводять у Національний інститут раку.Про це «Першому» розповіла сестра Олени.Попереду у жінки операція, хіміотерапії та реабілітація. Олені вже провели три операції у Луцьку, але наступний етап лікування має відбутися у Києві. Жінка самостійно виховує 10-річну доньку і дуже сподівається на одужання.

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