вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода на День Незалежності: синоптик озвучила прогноз

Якою буде погода на День Незалежності: синоптик озвучила прогноз
24-го серпня, на День Незалежності, на Заході та Півночі України передбачаються дощі. У центральних, східних, південних областях та в Криму на День Незалежності очікується суха сонячна погода.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

За уточненим прогнозом синоптика, 24-го серпня у Києві очікується дощ та гроза. Вночі та вранці - опади малоймовірні, а ось вдень у вівторок, а особливо, в другій половині дня та ввечері до столиці підсунеться атмосферний фронт, який і зумовить періодичні грозові дощі.

Також синоптик дала прогноз погоди на найближчу добу. Так, завтра, 20-го серпня, короткочасні дощі та грози пройдуть у східній частині України, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. На решті території опади малоймовірні.

У Центрі, на Півдні, Півночі завтра посилюватиметься вітер. Температура повітря в Україні в п'ятницю коливатиметься в межах +24+28 градусів, на Заході передбачається +21+26 градусів, у східних областях +25+30 градусів.

У Києві завтра, 20-го серпня, дощі малоймовірні, протягом дня очікується близько +25 градусів. 21, 22 та 23 серпня у Києві переважатиме суха, сонячна, тепла - комфортна - погода. Однак 24-го серпня, на День Незалежності, у столиці вдень та ввечері ймовірні періодичні короткочасні грозові дощі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, День Незалежності, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку пофарбують та забрендують ще кілька тролейбусів
Сьогодні, 15:03
У Луцьку на одній із вулиць перекриють рух транспорту
Сьогодні, 14:31
Якою буде погода на День Незалежності: синоптик озвучила прогноз
Сьогодні, 14:25
Обласний бюджет Волині «перекроїли»
Сьогодні, 14:20
У центральному парку Луцька завершують будівництво вбиральні. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Вологий атмосферний фронт: де гримітимуть грози в Україні Вологий атмосферний фронт: де гримітимуть грози в Україні
16 серпень, 13:10
Синоптик озвучила прогноз погоди на наступний тиждень Синоптик озвучила прогноз погоди на наступний тиждень
15 серпень, 15:12
На Україну насувається негода: чи омине вона Волинь На Україну насувається негода: чи омине вона Волинь
20 липень, 11:58
Україну накриє спека до +39 градусів, – синоптик гідрометцентру Україну накриє спека до +39 градусів, – синоптик гідрометцентру
13 липень, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку пофарбують та забрендують ще кілька тролейбусів
Сьогодні, 15:03
 0
У Луцьку на одній із вулиць перекриють рух транспорту
Сьогодні, 14:31
 0
Якою буде погода на День Незалежності: синоптик озвучила прогноз
Сьогодні, 14:25
 0
Обласний бюджет Волині «перекроїли»
Сьогодні, 14:20
 0
У центральному парку Луцька завершують будівництво вбиральні. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8