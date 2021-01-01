Якою буде погода на День Незалежності: синоптик озвучила прогноз





Про це Наталка Діденко.



За уточненим прогнозом синоптика, 24-го серпня у Києві очікується дощ та гроза. Вночі та вранці - опади малоймовірні, а ось вдень у вівторок, а особливо, в другій половині дня та ввечері до столиці підсунеться атмосферний фронт, який і зумовить періодичні грозові дощі.



Також синоптик дала прогноз погоди на найближчу добу. Так, завтра, 20-го серпня, короткочасні дощі та грози пройдуть у східній частині України, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. На решті території опади малоймовірні.



У Центрі, на Півдні, Півночі завтра посилюватиметься вітер. Температура повітря в Україні в п'ятницю коливатиметься в межах +24+28 градусів, на Заході передбачається +21+26 градусів, у східних областях +25+30 градусів.



У Києві завтра, 20-го серпня, дощі малоймовірні, протягом дня очікується близько +25 градусів. 21, 22 та 23 серпня у Києві переважатиме суха, сонячна, тепла - комфортна - погода. Однак 24-го серпня, на День Незалежності, у столиці вдень та ввечері ймовірні періодичні короткочасні грозові дощі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24-го серпня, на День Незалежності, на Заході та Півночі України передбачаються дощі. У центральних, східних, південних областях та в Криму на День Незалежності очікується суха сонячна погода.Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптикЗа уточненим прогнозом синоптика, 24-го серпня у Києві очікується дощ та гроза. Вночі та вранці - опади малоймовірні, а ось вдень у вівторок, а особливо, в другій половині дня та ввечері до столиці підсунеться атмосферний фронт, який і зумовить періодичні грозові дощі.Також синоптик дала прогноз погоди на найближчу добу. Так, завтра, 20-го серпня, короткочасні дощі та грози пройдуть у східній частині України, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. На решті території опади малоймовірні.У Центрі, на Півдні, Півночі завтра посилюватиметься вітер. Температура повітря в Україні в п'ятницю коливатиметься в межах +24+28 градусів, на Заході передбачається +21+26 градусів, у східних областях +25+30 градусів.У Києві завтра, 20-го серпня, дощі малоймовірні, протягом дня очікується близько +25 градусів. 21, 22 та 23 серпня у Києві переважатиме суха, сонячна, тепла - комфортна - погода. Однак 24-го серпня, на День Незалежності, у столиці вдень та ввечері ймовірні періодичні короткочасні грозові дощі.

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