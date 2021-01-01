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Ковельчани скаржаться на якість води: влада знайшла вихід

Ковельчани скаржаться на якість води: влада знайшла вихід
Ковель забезпечують водою два підприємства: комунальне підприємство «Ковельводоканал» та дільниця водопостачання та водовідведення залізничників. Оскільки другий варіант є дорожчим, а жителі скаржаться на гіршу якість води, влада просить “Укрзалізницю” передати інфраструктуру мережі в комунальну власність, аби місто могло покращити якість послуги.

Про це пише мер Ковеля Ігор Чайка на своїй сторінці у Facebook.

За словами мера, на сьогодні вартість за 1 м³ води між цими підприємствами істотно відрізняється. Так, у підприємства «Ковельводоканал» метр кубічний холодної разом із ПДВ вартує 11 грн 46 коп. Тоді як у водоканалу залізничників – 27 грн 82 коп. з ПДВ. До того, ж фіксують звернення жителів щодо гіршої якості води.

На черговому засіданні виконавчого комітету ковельської міської ради заслухали звіт Леоніда Васютича, начальника дільниці водопостачання та водовідведення станції Ковель ВСП "Рівненсько-Тернопільське територіальне управління” філії "ЦБМЕС" АТ „Укрзалізниця”. Таку ціну він пояснив тим, що так формувалася загальноукраїнська вартість на всіх залізничних водоканалах, і її затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Ми з колегами вивчали це питання і дійшли висновку, що цей тариф необґрунтований і не має нічого спільного з фактичними витратами, пов’язаними з водопостачанням в Ковелі. Всі без винятку мешканці міста мають право на якісне і дешевше водопостачання. Якщо можна надавати воду кращої якості за 11 гривень, чому люди мають споживати гіршої — за 27?" - сказав Чайка.

У зв’язку з цим, влада вирішила звернутися до керівництва “Укрзалізниці” з проханням передати інфраструктуру мережі в комунальну власність, аби місто могло планово спрацювати в об’єднанні цих мереж, покращити якість послуги і зменшити її вартість для тих мешканців, які сьогодні сплачують по 27 гривень.

Перший заступник мера Ковеля Тарас Яковлев дав доручення, щоб ті будинки, в яких є технічна можливість (і було бажання самих мешканців змінити постачальника) перепідключити до централізованих мереж водопостачання УВКГ “Ковельводоканал”.

Це будинки за адресами: вулиця Чайковського, 9; вул. Чубинського, 23; вул. Кониського, 6; вул. Косачів, 19 та вул. Косачів, 8. Таке ж доручення отримав начальник управління водопровідно-каналізаційного господарства „Ковельводоканал” Юрій Рибачок.

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Теги: Ковель, вода, Укрзалізниця, якість
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