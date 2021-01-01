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У центрі Луцька з'явився чорно-білий мурал. ФОТО, ВІДЕО

У центрі Луцька з'явився чорно-білий мурал. ФОТО, ВІДЕО
Стіну одного із будинків у центрі Луцька прикрасив новий мурал з портретом Лесі Українки.

Зображення знаменитої української поетеси з’явилось на будівлі на вулиці Лесі Українки, 43, неподалік ЦНАПу, пише ІА Волинські новини.

Мурал із портретом видатної волинянки створює художник та дизайнер Юрій Чайка.

Як розповів митець, ідея прикрасити стіну портретом знаної поетеси народилась з подачі замовника - мережі магазинів «7/23».

«Дизайн і розробку допоміг зробити я, виконання, до якого приступив із задоволенням, теж моє. Проект ще не завершений. За 3-4 дні сподіваюсь все доробити», - зазначив художник.

Відео із процесом створення шедевру опублікував у на свої сторінці у соцмережах блогер Макс Благовірний.
У центрі Луцька з'явився чорно-білий мурал. ФОТО, ВІДЕО
У центрі Луцька з'явився чорно-білий мурал. ФОТО, ВІДЕО
У центрі Луцька з'явився чорно-білий мурал. ФОТО, ВІДЕО



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Теги: мурал, Леся Українка, Луцьк
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