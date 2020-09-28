вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні дозволили в'їзд іноземцям, які вакциновані проти COVID-19 однією дозою

В Україні дозволили в'їзд іноземцям, які вакциновані проти COVID-19 однією дозою
Уряд дозволив в’їзд в Україну іноземцям, вакцинованим хоча б однією дозою. Відповідні зміни Кабінет Міністрів України прийняв на засіданні 18 серпня.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Згідно з внесеними змінами до Постанови Уряду від 9 грудня 2020 року, іноземців звільняють від карантинної заборони на в’їзд в Україну за наявності іноземного COVID-сертифіката, якщо такий сертифікат підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Такий сертифікат мають видавати уповноважені органи держав ― члени Європейського Союзу або уповноважені органами інших іноземних держав, з якими Україна уклала міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

Крім того, не підлягають самоізоляції після перетинання державного кордону України чи прибуття з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя особи, які мають документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, в'їзд, іноземці, вакцинація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 09:00
На нову хвилю коронавірусу Волиньрада виділила понад 12 мільйонів гривень
20 серпень, 17:33
Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
20 серпень, 09:36
На Волині зростає добова кількість заражених COVID-19
19 серпень, 10:47
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні дозволили в'їзд іноземцям, які вакциновані проти COVID-19 однією дозою
Сьогодні, 18:42
Без світла і підлоги: у сім’ї на Волині можуть забрати дитину
Сьогодні, 18:00
Попереджають про ймовірні провокації проросійських сил під час візиту Варфоломія: їх може фінансувати мережа АЗС «БРСМ-нафта»
Сьогодні, 17:31
Розповіли, які міжнародні пункти пропуску на Волині відновили роботу
Сьогодні, 16:25
На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:54
Схожі новини
Єгипет дозволив Covid-вакцинованим в'їзд без тестів: які умови Єгипет дозволив Covid-вакцинованим в'їзд без тестів: які умови
24 червень, 09:43
Україна дозволила в'їзд для іноземців Україна дозволила в'їзд для іноземців
28 вересень, 2020, 12:47
Кабмін дозволив в'їзд іноземців в Україну Кабмін дозволив в'їзд іноземців в Україну
12 червень, 2020, 12:24
В Україні змінили правила в'їзду іноземців В Україні змінили правила в'їзду іноземців
18 серпень, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні дозволили в'їзд іноземцям, які вакциновані проти COVID-19 однією дозою
Сьогодні, 18:42
 0
Без світла і підлоги: у сім’ї на Волині можуть забрати дитину
Сьогодні, 18:00
 0
Попереджають про ймовірні провокації проросійських сил під час візиту Варфоломія: їх може фінансувати мережа АЗС «БРСМ-нафта»
Сьогодні, 17:31
 0
Розповіли, які міжнародні пункти пропуску на Волині відновили роботу
Сьогодні, 16:25
 0
На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:54
 0
Медіа
відео
1/8