В Україні дозволили в'їзд іноземцям, які вакциновані проти COVID-19 однією дозою





Про це



Згідно з внесеними змінами до Постанови Уряду від 9 грудня 2020 року, іноземців звільняють від карантинної заборони на в’їзд в Україну за наявності іноземного COVID-сертифіката, якщо такий сертифікат підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.



Такий сертифікат мають видавати уповноважені органи держав ― члени Європейського Союзу або уповноважені органами інших іноземних держав, з якими Україна уклала міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів.



Крім того, не підлягають самоізоляції після перетинання державного кордону України чи прибуття з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя особи, які мають документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд дозволив в’їзд в Україну іноземцям, вакцинованим хоча б однією дозою. Відповідні зміни Кабінет Міністрів України прийняв на засіданні 18 серпня.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.Згідно з внесеними змінами до Постанови Уряду від 9 грудня 2020 року, іноземців звільняють від карантинної заборони на в’їзд в Україну за наявності іноземного COVID-сертифіката, якщо такий сертифікат підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.Такий сертифікат мають видавати уповноважені органи держав ― члени Європейського Союзу або уповноважені органами інших іноземних держав, з якими Україна уклала міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів.Крім того, не підлягають самоізоляції після перетинання державного кордону України чи прибуття з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя особи, які мають документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від COVID-19.

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