Штраф на кілька тисяч доларів: за що платитимуть водії мотоциклів, мопедів та скутерів

В Україні водіння мотоцикла за відсутності водійських прав, а також водіння після винесення судового рішення про конфіскацію прав, може каратися штрафом у розмірі 40 800 грн.Про це йдеться в ст. 126-127 ч. 1 КУпАП, - нагадує УНІАН.- за їзду без прав на мопеді передбачений штраф у розмірі 425 грн, згідно зі ст. 126, ч1 КУпАП;- водіння мопеда за відсутності в правах необхідної категорії карається штрафом у розмірі 3400 грн;- штраф за їзду без шолома на скутері - 510 грн (ст. 121, ч 5 КУпАП);- повторне порушення протягом року - 850 грн та конфіскація транспортного засобу до оплати штрафу.- штраф за відсутність шолома у пасажира мопеда / моторолера / мотоцикла - 510 грн,- вдруге зафіксоване порушення протягом року - 850 грн.- перевищення швидкості - 340-1700 грн;- керування мотоциклом у стані сп'яніння - 17-51 тис грн;- відсутність шолома у водія або пасажира - 510 грн;- їзда без прав, якщо водій не має при собі, але може пред'явити пізніше - 425 грн;- їзда без прав, коли у людини ніколи не було і немає на момент перевірки прав потрібної категорії - 3400 грн- після того, як права були вилучені за рішенням суду - 20 400 грн;повторна їзда протягом року після позбавлення прав за рішенням суду - 40 800 грн.Штраф за їзду без відкритої категорії А - 3400 грн.Повторний штраф протягом року - до 40 800 грн.