Штраф на кілька тисяч доларів: за що платитимуть водії мотоциклів, мопедів та скутерів
Сьогодні, 04:24
В Україні водіння мотоцикла за відсутності водійських прав, а також водіння після винесення судового рішення про конфіскацію прав, може каратися штрафом у розмірі 40 800 грн.
Про це йдеться в ст. 126-127 ч. 1 КУпАП, - нагадує УНІАН.
Штрафи для водіїв мопедів та скутерів:
- за їзду без прав на мопеді передбачений штраф у розмірі 425 грн, згідно зі ст. 126, ч1 КУпАП;
- водіння мопеда за відсутності в правах необхідної категорії карається штрафом у розмірі 3400 грн;
- штраф за їзду без шолома на скутері - 510 грн (ст. 121, ч 5 КУпАП);
- повторне порушення протягом року - 850 грн та конфіскація транспортного засобу до оплати штрафу.
- штраф за відсутність шолома у пасажира мопеда / моторолера / мотоцикла - 510 грн,
- вдруге зафіксоване порушення протягом року - 850 грн.
Штрафи для мотоциклістів:
- перевищення швидкості - 340-1700 грн;
- керування мотоциклом у стані сп'яніння - 17-51 тис грн;
- відсутність шолома у водія або пасажира - 510 грн;
- їзда без прав, якщо водій не має при собі, але може пред'явити пізніше - 425 грн;
- їзда без прав, коли у людини ніколи не було і немає на момент перевірки прав потрібної категорії - 3400 грн
- після того, як права були вилучені за рішенням суду - 20 400 грн;
повторна їзда протягом року після позбавлення прав за рішенням суду - 40 800 грн.
Штраф за їзду без категорії А в Україні
Штраф за їзду без відкритої категорії А - 3400 грн.
Повторний штраф протягом року - до 40 800 грн.
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Про це йдеться в ст. 126-127 ч. 1 КУпАП, - нагадує УНІАН.
Штрафи для водіїв мопедів та скутерів:
- за їзду без прав на мопеді передбачений штраф у розмірі 425 грн, згідно зі ст. 126, ч1 КУпАП;
- водіння мопеда за відсутності в правах необхідної категорії карається штрафом у розмірі 3400 грн;
- штраф за їзду без шолома на скутері - 510 грн (ст. 121, ч 5 КУпАП);
- повторне порушення протягом року - 850 грн та конфіскація транспортного засобу до оплати штрафу.
- штраф за відсутність шолома у пасажира мопеда / моторолера / мотоцикла - 510 грн,
- вдруге зафіксоване порушення протягом року - 850 грн.
Штрафи для мотоциклістів:
- перевищення швидкості - 340-1700 грн;
- керування мотоциклом у стані сп'яніння - 17-51 тис грн;
- відсутність шолома у водія або пасажира - 510 грн;
- їзда без прав, якщо водій не має при собі, але може пред'явити пізніше - 425 грн;
- їзда без прав, коли у людини ніколи не було і немає на момент перевірки прав потрібної категорії - 3400 грн
- після того, як права були вилучені за рішенням суду - 20 400 грн;
повторна їзда протягом року після позбавлення прав за рішенням суду - 40 800 грн.
Штраф за їзду без категорії А в Україні
Штраф за їзду без відкритої категорії А - 3400 грн.
Повторний штраф протягом року - до 40 800 грн.
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