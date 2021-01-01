Де у Луцьку будуть відключати світло 26 серпня. АДРЕСИ





Про це інформують у пресслужбі мерії.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



З 09:00-17:00 - вул. Світла, вул. Коперника (частково), вул. Сенатора, вул. Шопена (частково).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у четвер, 26 серпня, кілька вулиць залишаться без світла.Про це інформують у пресслужбі мерії.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:З 09:00-17:00 - вул. Світла, вул. Коперника (частково), вул. Сенатора, вул. Шопена (частково).

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