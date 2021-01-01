Де у Луцьку будуть відключати світло 26 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У Луцьку у зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у четвер, 26 серпня, кілька вулиць залишаться без світла.
Про це інформують у пресслужбі мерії.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
З 09:00-17:00 - вул. Світла, вул. Коперника (частково), вул. Сенатора, вул. Шопена (частково).
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Про це інформують у пресслужбі мерії.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
З 09:00-17:00 - вул. Світла, вул. Коперника (частково), вул. Сенатора, вул. Шопена (частково).
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