Помер барабанщик гурту The Rolling Stones
Сьогодні, 03:18
На 81-му році життя помер барабанщик знаменитої британської групи The Rolling Stones Чарлі Воттс.
Про це повідомив агент музиканта. Воттс помер в лондонській лікарні в оточенні родини, - пише Zaxid.net.
Нещодавно британські ЗМІ повідомили, що група вперше вирушила у турне без Воттса, який переніс операцію. Ще у 2004 році у музиканта діагностували рак горла, проте після лікування хвороба увійшла в стадію ремісії.
Чарльз Роберт (Чарлі) Воттс народився 2 червня 1941 року у Лондоні. Спочатку він навчався на графічного дизайнера, згодом почав грати на ударних в стилі ритм-енд-блюз в одному з лондонських клубів, там і познайомився з Браяном Джонсом, Міком Джагером та Кітом Річардсом. У 1963 він приєднався до групи The Rolling Stones. Також він є автором обкладинок деяких альбомів групи.
14 жовтня 1964 року Воттс одружився зі скульпторкою Ширлі Енн Шеферд, з якою він познайомився ще до того, як група стала відомою. У них є донька Серафіна.
Між концертами Воттс жив у Долтоні, селищі на заході Девону, де вони з дружиною розводили коней.
З 2016 він посів 12 місце в списку «100 найбільших барабанщиків всіх часів» за версією журналу Rolling Stone, а в списку 50 найкращих барабанщиків року за версією журналу Classic Rock він займає 10 місце.
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Про це повідомив агент музиканта. Воттс помер в лондонській лікарні в оточенні родини, - пише Zaxid.net.
Нещодавно британські ЗМІ повідомили, що група вперше вирушила у турне без Воттса, який переніс операцію. Ще у 2004 році у музиканта діагностували рак горла, проте після лікування хвороба увійшла в стадію ремісії.
Чарльз Роберт (Чарлі) Воттс народився 2 червня 1941 року у Лондоні. Спочатку він навчався на графічного дизайнера, згодом почав грати на ударних в стилі ритм-енд-блюз в одному з лондонських клубів, там і познайомився з Браяном Джонсом, Міком Джагером та Кітом Річардсом. У 1963 він приєднався до групи The Rolling Stones. Також він є автором обкладинок деяких альбомів групи.
14 жовтня 1964 року Воттс одружився зі скульпторкою Ширлі Енн Шеферд, з якою він познайомився ще до того, як група стала відомою. У них є донька Серафіна.
Між концертами Воттс жив у Долтоні, селищі на заході Девону, де вони з дружиною розводили коней.
З 2016 він посів 12 місце в списку «100 найбільших барабанщиків всіх часів» за версією журналу Rolling Stone, а в списку 50 найкращих барабанщиків року за версією журналу Classic Rock він займає 10 місце.
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