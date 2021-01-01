Де у Луцьку будуть відключати світло 27 серпня. АДРЕСИ





Про це інформують у пресслужбі Луцької міської ради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



З 09:00-17:00 - вул. Качалова, вул. Приміська, вул. Поштова, вул. Березова, с.Зміїнець (вул. Світла, Щаслива), вул. Кривоноса (частково), вул. Мазепи (частково), вул. Рівненська (частково), вул. Кутузова (частково).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у зв'язку із здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 27 серпня, кілька вулиць залишаться без світла.Про це інформують у пресслужбі Луцької міської ради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:З 09:00-17:00 - вул. Качалова, вул. Приміська, вул. Поштова, вул. Березова, с.Зміїнець (вул. Світла, Щаслива), вул. Кривоноса (частково), вул. Мазепи (частково), вул. Рівненська (частково), вул. Кутузова (частково).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію