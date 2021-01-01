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Де у Луцьку будуть відключати світло 27 серпня. АДРЕСИ

Де у Луцьку будуть відключати світло 27 серпня. АДРЕСИ
У Луцьку у зв'язку із здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 27 серпня, кілька вулиць залишаться без світла.

Про це інформують у пресслужбі Луцької міської ради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

З 09:00-17:00 - вул. Качалова, вул. Приміська, вул. Поштова, вул. Березова, с.Зміїнець (вул. Світла, Щаслива), вул. Кривоноса (частково), вул. Мазепи (частково), вул. Рівненська (частково), вул. Кутузова (частково).

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Теги: світло, відключення, Луцьк
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