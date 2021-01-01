Де у Луцьку будуть відключати світло 27 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У Луцьку у зв'язку із здійсненням технічних робіт, у п'ятницю, 27 серпня, кілька вулиць залишаться без світла.
Про це інформують у пресслужбі Луцької міської ради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
З 09:00-17:00 - вул. Качалова, вул. Приміська, вул. Поштова, вул. Березова, с.Зміїнець (вул. Світла, Щаслива), вул. Кривоноса (частково), вул. Мазепи (частково), вул. Рівненська (частково), вул. Кутузова (частково).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі Луцької міської ради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
З 09:00-17:00 - вул. Качалова, вул. Приміська, вул. Поштова, вул. Березова, с.Зміїнець (вул. Світла, Щаслива), вул. Кривоноса (частково), вул. Мазепи (частково), вул. Рівненська (частково), вул. Кутузова (частково).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Інсценував пограбування: у Харкові 18-річний жорстоко вбив свою тещу і викликав поліцію
Сьогодні, 19:42
У Луцьку відбудеться показ фільму, створеного з телефонних відеозаписів українських бійців
Сьогодні, 19:19
Де у Луцьку будуть відключати світло 27 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині легковик зіткнувся з бусом: постраждала вагітна жінка
Сьогодні, 18:39
Син колишнього голови Луцької РДА став заступником Погуляйка
Сьогодні, 18:20