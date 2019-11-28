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Досі тривають пошуки пенсіонера з Луцька, який поїхав на риболовлю та не повернувся

Досі тривають пошуки пенсіонера з Луцька, який поїхав на риболовлю та не повернувся
Правоохоронці досі розшукують безвісти зниклого Бабанова Петра Миколайовича, 29 травня 1958 року народження, жителя м. Луцьк.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, у неділю, 22 серпня, чоловік поїхав велосипедом на риболовлю до річки Стир та до цього часу не повернувся. Місцезнаходження його невідоме.

Його прикмети: на вигляд 63 роки, зріст 170 см, міцної тілобудови, волосся русяве.

Був одягнений: у кепку синього кольору, камуфляжну кофту, штани фіолетового кольору, кросівки синього кольору, сумка темно-сірого кольору.

Особливі прикмети: має проблеми з опорно-руховим апаратом, відсутнє ліве око, наявне татуювання на лівій нозі у вигляді троянди.

Поліція просить громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклого чоловіка, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0669238559, 0502328242 або 102.


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Теги: пошуки, пенсіонер, Луцьк
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