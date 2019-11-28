Досі тривають пошуки пенсіонера з Луцька, який поїхав на риболовлю та не повернувся

Бабанова Петра Миколайовича, 29 травня 1958 року народження, жителя м. Луцьк.



Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, у неділю, 22 серпня, чоловік поїхав велосипедом на риболовлю до річки Стир та до цього часу не повернувся. Місцезнаходження його невідоме.



Його прикмети: на вигляд 63 роки, зріст 170 см, міцної тілобудови, волосся русяве.



Був одягнений: у кепку синього кольору, камуфляжну кофту, штани фіолетового кольору, кросівки синього кольору, сумка темно-сірого кольору.



Особливі прикмети: має проблеми з опорно-руховим апаратом, відсутнє ліве око, наявне татуювання на лівій нозі у вигляді троянди.



Поліція просить громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклого чоловіка, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0669238559, 0502328242 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці досі розшукують безвісти зниклого, 29 травня 1958 року народження, жителя м. Луцьк.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, у неділю,та до цього часу не повернувся. Місцезнаходження його невідоме.на вигляд 63 роки, зріст 170 см, міцної тілобудови, волосся русяве.у кепку синього кольору, камуфляжну кофту, штани фіолетового кольору, кросівки синього кольору, сумка темно-сірого кольору.має проблеми з опорно-руховим апаратом, відсутнє ліве око, наявне татуювання на лівій нозі у вигляді троянди.Поліція просить громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклого чоловіка, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами:

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