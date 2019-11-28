Досі тривають пошуки пенсіонера з Луцька, який поїхав на риболовлю та не повернувся
Сьогодні, 11:15
Правоохоронці досі розшукують безвісти зниклого Бабанова Петра Миколайовича, 29 травня 1958 року народження, жителя м. Луцьк.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, у неділю, 22 серпня, чоловік поїхав велосипедом на риболовлю до річки Стир та до цього часу не повернувся. Місцезнаходження його невідоме.
Його прикмети: на вигляд 63 роки, зріст 170 см, міцної тілобудови, волосся русяве.
Був одягнений: у кепку синього кольору, камуфляжну кофту, штани фіолетового кольору, кросівки синього кольору, сумка темно-сірого кольору.
Особливі прикмети: має проблеми з опорно-руховим апаратом, відсутнє ліве око, наявне татуювання на лівій нозі у вигляді троянди.
Поліція просить громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклого чоловіка, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0669238559, 0502328242 або 102.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, у неділю, 22 серпня, чоловік поїхав велосипедом на риболовлю до річки Стир та до цього часу не повернувся. Місцезнаходження його невідоме.
Його прикмети: на вигляд 63 роки, зріст 170 см, міцної тілобудови, волосся русяве.
Був одягнений: у кепку синього кольору, камуфляжну кофту, штани фіолетового кольору, кросівки синього кольору, сумка темно-сірого кольору.
Особливі прикмети: має проблеми з опорно-руховим апаратом, відсутнє ліве око, наявне татуювання на лівій нозі у вигляді троянди.
Поліція просить громадян, яким відома інформація про місце перебування зниклого чоловіка, невідкладно зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0669238559, 0502328242 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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