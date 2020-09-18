Відомо, коли відбудеться посвята першокурсників ВНУ імені Лесі Українки у студенти
Сьогодні, 18:00
3-го вересня, у п’ятницю, відбудеться інавгураційне відкриття 2021–2022 навчального року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
Про це йдеться на сайті вишу.
Початок урочистостей об 11:00.
У програмі заходів:
11.00 – інавгураційне відкриття нового навчального року за адресою: просп. Волі, 13.
11.30 – урочиста хода працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки, високодостойних гостей, магістрів, першокурсників і їхніх батьків вулицями міста від головного корпусу Університету (просп. Волі – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – вул. Шопена – вул. Ярощука – університетський стадіон імені Віктора Завацького).
13.30 – церемонія посвяти в першокурсники Університету імені Лесі Українки за адресою: вул. Ярощука, 30.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті вишу.
Початок урочистостей об 11:00.
У програмі заходів:
11.00 – інавгураційне відкриття нового навчального року за адресою: просп. Волі, 13.
11.30 – урочиста хода працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки, високодостойних гостей, магістрів, першокурсників і їхніх батьків вулицями міста від головного корпусу Університету (просп. Волі – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – вул. Шопена – вул. Ярощука – університетський стадіон імені Віктора Завацького).
13.30 – церемонія посвяти в першокурсники Університету імені Лесі Українки за адресою: вул. Ярощука, 30.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Новий локдаун в Україні може бути у листопаді
Сьогодні, 18:16
Відомо, коли відбудеться посвята першокурсників ВНУ імені Лесі Українки у студенти
Сьогодні, 18:00