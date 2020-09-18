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Відомо, коли відбудеться посвята першокурсників ВНУ імені Лесі Українки у студенти

Відомо, коли відбудеться посвята першокурсників ВНУ імені Лесі Українки у студенти
3-го вересня, у п’ятницю, відбудеться інавгураційне відкриття 2021–2022 навчального року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Про це йдеться на сайті вишу.

Початок урочистостей об 11:00.

У програмі заходів:

11.00 – інавгураційне відкриття нового навчального року за адресою: просп. Волі, 13.

11.30 – урочиста хода працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки, високодостойних гостей, магістрів, першокурсників і їхніх батьків вулицями міста від головного корпусу Університету (просп. Волі – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – вул. Шопена – вул. Ярощука – університетський стадіон імені Віктора Завацького).

13.30 – церемонія посвяти в першокурсники Університету імені Лесі Українки за адресою: вул. Ярощука, 30.

Фото - ілюстративне

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Теги: посвята у студенти, ВНУ, дата, інавгурація
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