Відомо, коли відбудеться посвята першокурсників ВНУ імені Лесі Українки у студенти





Про це йдеться на сайті вишу.



Початок урочистостей об 11:00.



У програмі заходів:



11.00 – інавгураційне відкриття нового навчального року за адресою: просп. Волі, 13.



11.30 – урочиста хода працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки, високодостойних гостей, магістрів, першокурсників і їхніх батьків вулицями міста від головного корпусу Університету (просп. Волі – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – вул. Шопена – вул. Ярощука – університетський стадіон імені Віктора Завацького).



13.30 – церемонія посвяти в першокурсники Університету імені Лесі Українки за адресою: вул. Ярощука, 30.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-го вересня, у п’ятницю, відбудеться інавгураційне відкриття 2021–2022 навчального року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.Про це йдеться на сайті вишу.Початок урочистостей об 11:00.У програмі заходів:11.00 – інавгураційне відкриття нового навчального року за адресою: просп. Волі, 13.11.30 – урочиста хода працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки, високодостойних гостей, магістрів, першокурсників і їхніх батьків вулицями міста від головного корпусу Університету (просп. Волі – вул. Винниченка – просп. Василя Мойсея – вул. Шопена – вул. Ярощука – університетський стадіон імені Віктора Завацького).13.30 – церемонія посвяти в першокурсники Університету імені Лесі Українки за адресою: вул. Ярощука, 30.

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