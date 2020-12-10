вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія на Волині: одного з постраждалих водіїв вирізали рятувальники

Аварія на Волині: одного з постраждалих водіїв вирізали рятувальники
У м. Нововолинськ на вулиці Шухевича трапилася аварія за участю двох автомобілів. Зіткнулися Dacia logan та Volkswagen Transporter.

Про це йдеться на сторінці "5 Державна пожежно-рятувальна частина м.Нововолинськ" у фейсбуці.

ДТП сталася сьогодні, 28 серпня, вранці о 7:51.

Внаслідок чого водія Dacia logan затисло всередині транспортного засобу. Особовий склад 5-ї ДПРЧ провели вилучення потерпілого із автомобіля за допомогою аварійно рятувального інструменту (розтискача) та ножниць та передали бригаді швидкої медичної допомоги для надання першої медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Нововолинськ, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад
Сьогодні, 11:45
Аварія на Волині: одного з постраждалих водіїв вирізали рятувальники
Сьогодні, 11:33
На Волині чоловік хотів вистрибнути з вікна будинку. ФОТО
Сьогодні, 11:22
Розшукують 19-річного волинянина, який пішов з дому
Сьогодні, 11:15
У волинській громаді показали відремонтований відрізок дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
На Волині зіткнулись бус та вантажівка: потерпілу вирізали рятувальники На Волині зіткнулись бус та вантажівка: потерпілу вирізали рятувальники
10 грудень, 2020, 17:05
У Нововолинську не поділили дорогу Opel i ВАЗ. ФОТО У Нововолинську не поділили дорогу Opel i ВАЗ. ФОТО
29 липень, 21:36
У волинському місті – аварія: ускладнений рух. ФОТО У волинському місті – аварія: ускладнений рух. ФОТО
29 липень, 18:00
У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО У місті на Волині зіткнулись Renault та Fiat. ФОТО
05 липень, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад
Сьогодні, 11:45
 0
Аварія на Волині: одного з постраждалих водіїв вирізали рятувальники
Сьогодні, 11:33
 0
На Волині чоловік хотів вистрибнути з вікна будинку. ФОТО
Сьогодні, 11:22
 0
Розшукують 19-річного волинянина, який пішов з дому
Сьогодні, 11:15
 0
У волинській громаді показали відремонтований відрізок дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8