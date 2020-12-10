Аварія на Волині: одного з постраждалих водіїв вирізали рятувальники
Сьогодні, 11:33
У м. Нововолинськ на вулиці Шухевича трапилася аварія за участю двох автомобілів. Зіткнулися Dacia logan та Volkswagen Transporter.
Про це йдеться на сторінці "5 Державна пожежно-рятувальна частина м.Нововолинськ" у фейсбуці.
ДТП сталася сьогодні, 28 серпня, вранці о 7:51.
Внаслідок чого водія Dacia logan затисло всередині транспортного засобу. Особовий склад 5-ї ДПРЧ провели вилучення потерпілого із автомобіля за допомогою аварійно рятувального інструменту (розтискача) та ножниць та передали бригаді швидкої медичної допомоги для надання першої медичної допомоги.
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Про це йдеться на сторінці "5 Державна пожежно-рятувальна частина м.Нововолинськ" у фейсбуці.
ДТП сталася сьогодні, 28 серпня, вранці о 7:51.
Внаслідок чого водія Dacia logan затисло всередині транспортного засобу. Особовий склад 5-ї ДПРЧ провели вилучення потерпілого із автомобіля за допомогою аварійно рятувального інструменту (розтискача) та ножниць та передали бригаді швидкої медичної допомоги для надання першої медичної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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