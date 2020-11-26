У караоке-барі в Рівному сталася масова бійка
Сьогодні, 16:17
У ніч на 29 серпня у розважальному закладі на вулиці Набережній в Рівному відбулася масова бійка.
Про це повідомляж відділ комунікації поліції Рівненської області.
На місці події поліцейські попередньо встановили, що у приміщенні караоке-бару відпочивала компанія із чотирьох осіб. Під час розрахунку клієнт не погодився із сумою, вказаною у чеку. Відтак, між відпочиваючими і персоналом виник конфлікт. Сутичка переросла у бійку, в якій вже брало участь орієнтовно десять осіб.
Під час інциденту тілесні ушкодження отримав 19-річний рівнянин: його госпіталізували до лікарні із непроникаючими ножовими пораненнями обох стегон.
Більше до лікарні та до поліції зокрема, поки ніхто не звертався.
Усі обставини події встановлюють. Після проведення перевірки вирішуватиметься питання про її правову кваліфікацію.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляж відділ комунікації поліції Рівненської області.
На місці події поліцейські попередньо встановили, що у приміщенні караоке-бару відпочивала компанія із чотирьох осіб. Під час розрахунку клієнт не погодився із сумою, вказаною у чеку. Відтак, між відпочиваючими і персоналом виник конфлікт. Сутичка переросла у бійку, в якій вже брало участь орієнтовно десять осіб.
Під час інциденту тілесні ушкодження отримав 19-річний рівнянин: його госпіталізували до лікарні із непроникаючими ножовими пораненнями обох стегон.
Більше до лікарні та до поліції зокрема, поки ніхто не звертався.
Усі обставини події встановлюють. Після проведення перевірки вирішуватиметься питання про її правову кваліфікацію.
Зображення ілюстративне
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