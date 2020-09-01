Перший дзвінок у луцькій школі №1. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:08
1 вересня – День знань – традиційне свято для кожної школи в Україні та Луцька зокрема. Утім, пандемія коронавірусу вже другий рік поспіль вносить свої корективи. Цьогоріч кожен луцький заклад освіти повинен був сам визначитися, чи проводити першовересневу лінійку.
У деяких школах вирішили проводити урочистості для половини класів, у декотрих - лише для 1 та 11 класів. Так, останній варіант святкування обрали у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1, що на вулиці Богдана Хмельницького. Цьогоріч у навчальному закладі – 4 перших та три 11 класи.
За годину до початку урочистостей на шкільне подвір'я почали сходитися школярі та їх рідні. Усі радо фотографувалися, обмінювалися очікуваннями від нового навчального року та обговорювали плани на найближче майбутнє.
"Учні, батьки, вчителі! Я недаремно сказав "учні". У перших рядах стоять ніби дітки, але це вже не дітки, це - школярі. Для них сьогодні все, напевно, незвично, вони не знають, що на них очікує. Я хочу заспокоїти і наших першокласників, і їхніх батьків, адже ми разом будемо робити хорошу справу, будемо вчити і виховувати наших діток", – сказав директор школи Андрій Киця, побажавши всім учням здоров'я, позитивних емоцій та успіхів в подальшому.
Звернулася з вітальним словом до "першачків" й перша вчителька Олена Чайка:
"Дорогі першокласники, квітучими кольорами малює свої картини вересень. Цього року він особливий для вас і вашої родини. Відтепер ви учні Нової української школи, яка від сьогодні стане для вас другою домівкою. Упродовж шкільного життя будьте активними та допитливими, тоді вам завжди буде цікаво та весело, будьте щирими та товариськими, тоді із вами завжди буде поруч багато друзів, будьте відповідальними і наполегливими, тоді ви завжди досягнете успіху".
Звісно ж, не обійшовся День знань без віршиків, що захоплено розповідали першокласники. Привітали всіх із початком навчального року й випускники, зізнавшись, що сьогодні нервують як ніколи, адже це для них – крайнє 1 вересня. 11-класники подякували всім вчителям за кожен день шкільного життя.
Цікавинкою лінійки стало спільне виконання школярами танцю "А ти готовий?". А далі – довгоочікуваний перший урок.
Більше миттєвостей свята – у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
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У деяких школах вирішили проводити урочистості для половини класів, у декотрих - лише для 1 та 11 класів. Так, останній варіант святкування обрали у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1, що на вулиці Богдана Хмельницького. Цьогоріч у навчальному закладі – 4 перших та три 11 класи.
За годину до початку урочистостей на шкільне подвір'я почали сходитися школярі та їх рідні. Усі радо фотографувалися, обмінювалися очікуваннями від нового навчального року та обговорювали плани на найближче майбутнє.
"Учні, батьки, вчителі! Я недаремно сказав "учні". У перших рядах стоять ніби дітки, але це вже не дітки, це - школярі. Для них сьогодні все, напевно, незвично, вони не знають, що на них очікує. Я хочу заспокоїти і наших першокласників, і їхніх батьків, адже ми разом будемо робити хорошу справу, будемо вчити і виховувати наших діток", – сказав директор школи Андрій Киця, побажавши всім учням здоров'я, позитивних емоцій та успіхів в подальшому.
Звернулася з вітальним словом до "першачків" й перша вчителька Олена Чайка:
"Дорогі першокласники, квітучими кольорами малює свої картини вересень. Цього року він особливий для вас і вашої родини. Відтепер ви учні Нової української школи, яка від сьогодні стане для вас другою домівкою. Упродовж шкільного життя будьте активними та допитливими, тоді вам завжди буде цікаво та весело, будьте щирими та товариськими, тоді із вами завжди буде поруч багато друзів, будьте відповідальними і наполегливими, тоді ви завжди досягнете успіху".
Звісно ж, не обійшовся День знань без віршиків, що захоплено розповідали першокласники. Привітали всіх із початком навчального року й випускники, зізнавшись, що сьогодні нервують як ніколи, адже це для них – крайнє 1 вересня. 11-класники подякували всім вчителям за кожен день шкільного життя.
Цікавинкою лінійки стало спільне виконання школярами танцю "А ти готовий?". А далі – довгоочікуваний перший урок.
Більше миттєвостей свята – у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
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