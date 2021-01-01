У новій локації і… з котом: як в інноваційній луцькій школі «ThinkGlobal» 1 вересня відзначали. ФОТО*





Забудьте про традиційне уявлення щодо навчання в школі: у «ThinkGlobal» не оцінюють учнів за 12-ти бальною шкалою, не задають домашніх завдань і навіть не називають вихованців учнями, мовляв, вони – дорослі, а отже – студенти. Школа має ліцензію на здійснення діяльності у сфері загальної середньої освіти, тобто випускники отримають сертифікат державного зразка, навчальні програми враховують вимоги держстандарту, але доповнені авторськими матеріалами з урахуванням кращих освітніх практик Фінляндії, Канади, Сінгапуру та інших успішних країн.



Від нудної лінійки у «ThinkGlobal» також відмовились. 1 вересня батьків та дітей запросили на вечірку зі смаколиками, драйвовим ведучим і діджеєм, аби «першачки» познайомилися зі своїми кураторами та однокласниками у невимушеній та дружній атмосфері, а старші вихованці мали змогу відсвяткувати День знань зі своїми шкільними друзями весело. Головною інтригою дня стала нова локація – навчальний заклад переселився, розташувавшись на величезній території у провулку Комунальному, 5.



Привітали усіх зі святом очільники та засновники «ThinkGlobal» у Луцьку – подружжя Назара та Лілії Михалюків, урочисто перерізавши стрічку на знак відкриття. За словами Лілії Михалюк, врешті закладу освіти вдалося віднайти свою домівку, зробити з неї школу мрії. Тепер приміщення школи охоплює площу у понад 1500 «квадратів». Чи не найбільша гордість – відкритий спортивний майданчик площею більше 1000 «квадратів» і спортивна зала на понад 500 метрів квадратних.



«Ми довго шукали підходящу комфортну територію та великі приміщення. Переїжджати, робити ремонт довелося поспіхом тому, що до 1 вересня лишалося буквально 2 місяці. Зокрема, роботи з облаштування спортзалу ще тривають, але там буде чимало родзинок, наприклад, скеледром, кілька студій для танців, балету. Тобто, ця спортивна зала дуже функціональна для різних видів активностей», - поділилася очільниця школи.



Для фізичного розвитку та приємного дозвілля на території облаштували футбольне поле зі штучним покриттям, передбачили майданчик з тренажерами. У планах також зробити актову залу і театральну студію в окремій будівлі.



«Ми ніколи не зупиняємося на досягнутому і завжди вдосконалюємося», - відзначила Лілія Михалюк.



Цьогоріч значно побільшало й студентів. Якщо у 2019 році їх було лише 30, то на сьогодні вже 110. Вперше поріг «ThinkGlobal» переступили 12 діток, котрі вчитимуться у 0 класі, а також 25 першокласників. Утім, не засмучуйтесь, якщо з якихось причин ви не змогли потрапити на навчання у школу до 1 вересня, адже набір здійснюють упродовж року.



«Коли ми декорували школу, готувалися до свята, почули, що десь нявкав кіт. Ми ходили шукали його у подвір’ї, поміж автівками, але тварини ніде не було. Дослухались, а він був у стіні школи, просто всередині! Розібрали пів фасаду, дістали котика. Тому сьогодні у нас з’явився новий член нашої команди. Кажуть, що це – гарний знак», - зазначив Назар Михалюк.



Педагоги школи – професіонали своєї справи, запрошують викладати предмети й деяких викладачів з університетів. Загалом команда вчителів та асистентів налічує більше 30 осіб. Основний принцип роботи навчального закладу полягає в демократичності.



«Ми багато питань вирішуємо спільно з дітьми. Наприклад, на першому уроці студенти разом із вчителем повинні створити правила класу. Таким чином діти відчуватимуть, що правил потрібно дотримуватися, адже це створив не хтось, а вони самі. Ми не змушуємо дітей до чогось, а мотивуємо. Так, у нас є система мотивації через шкільну валюту, health points, що слугують своєрідною гейміфікацією життя дітей, у нас є багато історій, коли ми, наприклад, дозволяємо під час уроку без дозволу вільно встати з-за парти, підійти вільно взяти книжку, олівець чи фломастер. Усе це дітям дуже подобається. Наше завдання – зробити так, аби їм було комфортно і безпечно, а тоді навчання буде дуже легко даватися», - відзначає керівник школи та додає, що по-доброму заздрить своїм дітям, які матимуть змогу пізнавати світ не через примусовість, не через «треба», що нерідко буває у державних закладах, а в ігровій, інтерактивній, сучасній формі і дружньому середовищі.



Назар Михалюк каже, що останні три роки відчуває колосальну відповідальність перед студентами та їх батьками, тому заклад постійно вдосконалюється.



«Вони довіряють нам найцінніше, вони нам вірять, особливо батьки, які прийшли до нас вперше. Пам’ятаю першу презентацію школи, коли хтось запитував про те, де вона буде, а я казав, що не знаю, що шукаю локацію. Вони натомість: «Добре, ми все одно віддаємо дітей до вас, ми віримо в те, що все буде добре». У той момент в мене почалася відповідальність. Я настільки тішуся тим, що батьки задоволені, діти щасливі, у безпеці, комфорті, що щороку наша шкільна родина збільшується! Це надихає. Значить ми рухаємося у правильному напрямку», - зауважує засновник «ThinkGlobal».



Своєю чергою, не приховують емоцій і щасливі батьки та задоволені вихованці навчального закладу.



«Насамперед ми обрали «ThinkGlobal» через прекрасні умови: великі просторі класи, хороші парти, вбиральні та інше. Що не менш важливо – кількість дітей у класі. І це не 38, як було у школі №4, а 16», - розповідає мама студентки школи Анастасії Оксана.



Шестикласниця Діана у «ThinkGlobal» навчатиметься перший рік. Раніше дівчинка здобувала освіту у школі №26. Говорить, що тільки ознайомлюється із тутешнім ладом і сподівається знайти хороших друзів, проте вже називає низку переваг:



«У попередній школі вчителі дуже сваряться, задають багато домашніх завдань, майже нічого не пояснюють. Також у класі дуже багато дітей, які не дають вчити уроки».



Втішений підходом до навчання, уважністю педагогів до дітей, умовами і батько другокласниці Юлії Роман. За словами чоловіка, у «ThinkGlobal» застосують сучасні методики не лише з фокусом на здобуття знань, а й соціальних навичок дітей, розкриття талантів.



«Ми зрозуміли, що в навчальному закладі втілюють підходи розвинених країн Скандинавії, наприклад. Це не школа для «мажорів», як дехто говорить, це школа для того, аби розвивати здібності дітей. До того ж, як відомо, найбільшу роль у розвитку будь-якої людини припадає якраз на шкільний період. Тому ми й обрали цю приватну школу. А зараз «ThinkGlobal» переїхала, тут більше місця, буде зручніше і діткам, і батькам», - тішиться пан Роман.



Перевела зі школи №26 у «ThinkGlobal» двох своїх діток і



«Їм тут подобається. Раніше старша трохи стресувала, адже у новій школі дітей менше, їм приділяють більше уваги, а в попередній можна було просто собі просидіти, щоб ніхто не чіпав. Тепер же назад у державний заклад вона не хоче. Нова локація – класна, тут багато простору. Сподіваюся, що скоро закінчать ремонт у спортзалі, діти будуть повноцінно там займатися. Ще один великий плюс – цього року просто у школі будуть різноманітні факультативи, тобто не треба смикати дітей, возити у різні кінці міста, усе буде в одній локації. У нас хороша вчителька, яка дуже націлена на співпрацю. Я, як мама, задоволена».



І от студенти пішли на перший у новому навчальному році урок. А це означає, що далі – тільки цікавіше.



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Школа має ліцензію на здійснення діяльності у сфері загальної середньої освіти, тобто випускники отримають сертифікат державного зразка, навчальні програми враховують вимоги держстандарту, але доповнені авторськими матеріалами з урахуванням кращих освітніх практик Фінляндії, Канади, Сінгапуру та інших успішних країн.Від нудної лінійки у «ThinkGlobal» також відмовились. 1 вересня батьків та дітей запросили на вечірку зі смаколиками, драйвовим ведучим і діджеєм, аби «першачки» познайомилися зі своїми кураторами та однокласниками у невимушеній та дружній атмосфері, а старші вихованці мали змогу відсвяткувати День знань зі своїми шкільними друзями весело. Головною інтригою дня стала нова локація – навчальний заклад переселився, розташувавшись на величезній території у провулку Комунальному, 5.Привітали усіх зі святом очільники та засновники «ThinkGlobal» у Луцьку – подружжята, урочисто перерізавши стрічку на знак відкриття. За словами Лілії Михалюк, врешті закладу освіти вдалося віднайти свою домівку, зробити з неї школу мрії. Тепер приміщення школи охоплює площу у понад 1500 «квадратів». Чи не найбільша гордість – відкритий спортивний майданчик площею більше 1000 «квадратів» і спортивна зала на понад 500 метрів квадратних.«Ми довго шукали підходящу комфортну територію та великі приміщення. Переїжджати, робити ремонт довелося поспіхом тому, що до 1 вересня лишалося буквально 2 місяці. Зокрема, роботи з облаштування спортзалу ще тривають, але там буде чимало родзинок, наприклад, скеледром, кілька студій для танців, балету. Тобто, ця спортивна зала дуже функціональна для різних видів активностей», - поділилася очільниця школи.Для фізичного розвитку та приємного дозвілля на території облаштували футбольне поле зі штучним покриттям, передбачили майданчик з тренажерами. У планах також зробити актову залу і театральну студію в окремій будівлі.«Ми ніколи не зупиняємося на досягнутому і завжди вдосконалюємося», - відзначила Лілія Михалюк.Цьогоріч значно побільшало й студентів. Якщо у 2019 році їх було лише 30, то на сьогодні вже 110. Вперше поріг «ThinkGlobal» переступили 12 діток, котрі вчитимуться у 0 класі, а також 25 першокласників. Утім, не засмучуйтесь, якщо з якихось причин ви не змогли потрапити на навчання у школу до 1 вересня, адже набір здійснюють упродовж року.«Коли ми декорували школу, готувалися до свята, почули, що десь нявкав кіт. Ми ходили шукали його у подвір’ї, поміж автівками, але тварини ніде не було. Дослухались, а він був у стіні школи, просто всередині! Розібрали пів фасаду, дістали котика. Тому сьогодні у нас з’явився новий член нашої команди. Кажуть, що це – гарний знак», - зазначив Назар Михалюк.Педагоги школи – професіонали своєї справи, запрошують викладати предмети й деяких викладачів з університетів. Загалом команда вчителів та асистентів налічує більше 30 осіб. Основний принцип роботи навчального закладу полягає в демократичності.«Ми багато питань вирішуємо спільно з дітьми. Наприклад, на першому уроці студенти разом із вчителем повинні створити правила класу. Таким чином діти відчуватимуть, що правил потрібно дотримуватися, адже це створив не хтось, а вони самі. Ми не змушуємо дітей до чогось, а мотивуємо. Так, у нас є система мотивації через шкільну валюту, health points, що слугують своєрідною гейміфікацією життя дітей, у нас є багато історій, коли ми, наприклад, дозволяємо під час уроку без дозволу вільно встати з-за парти, підійти вільно взяти книжку, олівець чи фломастер. Усе це дітям дуже подобається. Наше завдання – зробити так, аби їм було комфортно і безпечно, а тоді навчання буде дуже легко даватися», - відзначає керівник школи та додає, що по-доброму заздрить своїм дітям, які матимуть змогу пізнавати світ не через примусовість, не через «треба», що нерідко буває у державних закладах, а в ігровій, інтерактивній, сучасній формі і дружньому середовищі.Назар Михалюк каже, що останні три роки відчуває колосальну відповідальність перед студентами та їх батьками, тому заклад постійно вдосконалюється.«Вони довіряють нам найцінніше, вони нам вірять, особливо батьки, які прийшли до нас вперше. Пам’ятаю першу презентацію школи, коли хтось запитував про те, де вона буде, а я казав, що не знаю, що шукаю локацію. Вони натомість: «Добре, ми все одно віддаємо дітей до вас, ми віримо в те, що все буде добре». У той момент в мене почалася відповідальність. Я настільки тішуся тим, що батьки задоволені, діти щасливі, у безпеці, комфорті, що щороку наша шкільна родина збільшується! Це надихає. Значить ми рухаємося у правильному напрямку», - зауважує засновник «ThinkGlobal».Своєю чергою, не приховують емоцій і щасливі батьки та задоволені вихованці навчального закладу.«Насамперед ми обрали «ThinkGlobal» через прекрасні умови: великі просторі класи, хороші парти, вбиральні та інше. Що не менш важливо – кількість дітей у класі. І це не 38, як було у школі №4, а 16», - розповідає мама студентки школиШестикласницяу «ThinkGlobal» навчатиметься перший рік. Раніше дівчинка здобувала освіту у школі №26. Говорить, що тільки ознайомлюється із тутешнім ладом і сподівається знайти хороших друзів, проте вже називає низку переваг:«У попередній школі вчителі дуже сваряться, задають багато домашніх завдань, майже нічого не пояснюють. Також у класі дуже багато дітей, які не дають вчити уроки».Втішений підходом до навчання, уважністю педагогів до дітей, умовами і батько другокласниці. За словами чоловіка, у «ThinkGlobal» застосують сучасні методики не лише з фокусом на здобуття знань, а й соціальних навичок дітей, розкриття талантів.«Ми зрозуміли, що в навчальному закладі втілюють підходи розвинених країн Скандинавії, наприклад. Це не школа для «мажорів», як дехто говорить, це школа для того, аби розвивати здібності дітей. До того ж, як відомо, найбільшу роль у розвитку будь-якої людини припадає якраз на шкільний період. Тому ми й обрали цю приватну школу. А зараз «ThinkGlobal» переїхала, тут більше місця, буде зручніше і діткам, і батькам», - тішиться пан Роман.Перевела зі школи №26 у «ThinkGlobal» двох своїх діток і психологиня Ярослава Бурдуковська . Дівчинку – у 6-тий клас, хлопчика – у перший:«Їм тут подобається. Раніше старша трохи стресувала, адже у новій школі дітей менше, їм приділяють більше уваги, а в попередній можна було просто собі просидіти, щоб ніхто не чіпав. Тепер же назад у державний заклад вона не хоче. Нова локація – класна, тут багато простору. Сподіваюся, що скоро закінчать ремонт у спортзалі, діти будуть повноцінно там займатися. Ще один великий плюс – цього року просто у школі будуть різноманітні факультативи, тобто не треба смикати дітей, возити у різні кінці міста, усе буде в одній локації. У нас хороша вчителька, яка дуже націлена на співпрацю. Я, як мама, задоволена».І от студенти пішли на перший у новому навчальному році урок. А це означає, що далі – тільки цікавіше.

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