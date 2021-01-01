У громадах Луцького району боротимуться із зарослями борщівника
Сьогодні, 10:55
Луцька районна рада спільно із народним депутатом Вячеславом Рубльовим ініціює програму боротьби із борщівником на території району.
Про це голова райради Олександр Омельчук розповів у Боратині під час зустрічі із головою громади Сергієм Яручиком, повідомляють на сайті Луцької райради.
«Ми їздимо громадами району і бачимо, що є величезна проблема із борщівником. Ситуація така, що у деяких селах його висота сягає 4-5 метрів! Тому на рівні районної ради ми ініціюємо створення програми боротьби із борщівником, а згодом, сподіваюсь, таку програму приймуть на рівні області і з ініціативи нардепа Вячеслава Рубльова – на рівні держави», - наголосив Олександр Омельчук.
За словами радника голови Юрія Ройка, боротьба із борщівником Сосновського полягає у його скошуванні та знищенні хімікатами.
«Після реформи децентралізації уся відповідальність за те, що коїться в громадах, лягає на громади, в тому числі мова йде про борщівник. Ціна питання для громади – 30-40 тисяч гривень», - зауважив Юрій Ройко.
Як розповів керівник справами Андрій Лев, згідно з проєктом програми Луцької районної ради боротьби з борщівником Сосновського, на ці заходи передбачається 30 тисяч гривень з бюджетів територіальних громад.
Програму розглядатимуть депутати райради на найближчій сесії у кінці вересня.
Народний депутат Вячеслав Рубльов переконаний, що у боротьбі із борщівником потрібна командна робота усіх рівнів влади, лише тоді буде результат.
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Про це голова райради Олександр Омельчук розповів у Боратині під час зустрічі із головою громади Сергієм Яручиком, повідомляють на сайті Луцької райради.
«Ми їздимо громадами району і бачимо, що є величезна проблема із борщівником. Ситуація така, що у деяких селах його висота сягає 4-5 метрів! Тому на рівні районної ради ми ініціюємо створення програми боротьби із борщівником, а згодом, сподіваюсь, таку програму приймуть на рівні області і з ініціативи нардепа Вячеслава Рубльова – на рівні держави», - наголосив Олександр Омельчук.
За словами радника голови Юрія Ройка, боротьба із борщівником Сосновського полягає у його скошуванні та знищенні хімікатами.
«Після реформи децентралізації уся відповідальність за те, що коїться в громадах, лягає на громади, в тому числі мова йде про борщівник. Ціна питання для громади – 30-40 тисяч гривень», - зауважив Юрій Ройко.
Як розповів керівник справами Андрій Лев, згідно з проєктом програми Луцької районної ради боротьби з борщівником Сосновського, на ці заходи передбачається 30 тисяч гривень з бюджетів територіальних громад.
Програму розглядатимуть депутати райради на найближчій сесії у кінці вересня.
Народний депутат Вячеслав Рубльов переконаний, що у боротьбі із борщівником потрібна командна робота усіх рівнів влади, лише тоді буде результат.
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