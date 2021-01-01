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У громадах Луцького району боротимуться із зарослями борщівника

У громадах Луцького району боротимуться із зарослями борщівника
Луцька районна рада спільно із народним депутатом Вячеславом Рубльовим ініціює програму боротьби із борщівником на території району.

Про це голова райради Олександр Омельчук розповів у Боратині під час зустрічі із головою громади Сергієм Яручиком, повідомляють на сайті Луцької райради.

«Ми їздимо громадами району і бачимо, що є величезна проблема із борщівником. Ситуація така, що у деяких селах його висота сягає 4-5 метрів! Тому на рівні районної ради ми ініціюємо створення програми боротьби із борщівником, а згодом, сподіваюсь, таку програму приймуть на рівні області і з ініціативи нардепа Вячеслава Рубльова – на рівні держави», - наголосив Олександр Омельчук.

За словами радника голови Юрія Ройка, боротьба із борщівником Сосновського полягає у його скошуванні та знищенні хімікатами.

«Після реформи децентралізації уся відповідальність за те, що коїться в громадах, лягає на громади, в тому числі мова йде про борщівник. Ціна питання для громади – 30-40 тисяч гривень», - зауважив Юрій Ройко.

Як розповів керівник справами Андрій Лев, згідно з проєктом програми Луцької районної ради боротьби з борщівником Сосновського, на ці заходи передбачається 30 тисяч гривень з бюджетів територіальних громад.

Програму розглядатимуть депутати райради на найближчій сесії у кінці вересня.

Народний депутат Вячеслав Рубльов переконаний, що у боротьбі із борщівником потрібна командна робота усіх рівнів влади, лише тоді буде результат.

У громадах Луцького району боротимуться із зарослями борщівника
У громадах Луцького району боротимуться із зарослями борщівника
У громадах Луцького району боротимуться із зарослями борщівника

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Теги: Луцька райрада, боротьба, борщівник Сосновського
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