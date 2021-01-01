У громадах Луцького району боротимуться із зарослями борщівника

Луцька районна рада спільно із народним депутатомініціює програму боротьби із борщівником на території району.Про це голова райрадирозповів у Боратині під час зустрічі із головою громади, повідомляють на сайті Луцької райради.«Ми їздимо громадами району і бачимо, що є величезна проблема із борщівником. Ситуація така, що у деяких селах його висота сягає 4-5 метрів! Тому на рівні районної ради ми ініціюємо створення програми боротьби із борщівником, а згодом, сподіваюсь, таку програму приймуть на рівні області і з ініціативи нардепа Вячеслава Рубльова – на рівні держави», - наголосив Олександр Омельчук.За словами радника голови, боротьба із борщівником Сосновського полягає у його скошуванні та знищенні хімікатами.«Після реформи децентралізації уся відповідальність за те, що коїться в громадах, лягає на громади, в тому числі мова йде про борщівник. Ціна питання для громади – 30-40 тисяч гривень», - зауважив Юрій Ройко.Як розповів керівник справами, згідно з проєктом програми Луцької районної ради боротьби з борщівником Сосновського, на ці заходи передбачається 30 тисяч гривень з бюджетів територіальних громад.Програму розглядатимуть депутати райради на найближчій сесії у кінці вересня.Народний депутат Вячеслав Рубльов переконаний, що у боротьбі із борщівником потрібна командна робота усіх рівнів влади, лише тоді буде результат.