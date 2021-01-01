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На Волині з психоневрологічного інтернату втік пацієнт

На Волині з психоневрологічного інтернату втік пацієнт
На Волині відшукали чоловіка, що втік з психоневрологічного інтернату.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Інформують, вчора, 2 вересня, в післяобідню пору до поліції звернулися представники Голобського психоневрологічного інтернату, що розташований у селищі Голоби, та повідомили, що зник їхній мешканець.
31-річний чоловік пішов з інтернату близько 16 години.

За декілька годин дільничний офіцер поліції відшукав чоловіка поблизу села Погиньки.

Як зазначають правоохооронці, його життю нічого не загрожує.

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Теги: розшук, поліція, психоневрологічний інтернат, Голоби
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