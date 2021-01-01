На Волині з психоневрологічного інтернату втік пацієнт





Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.



Інформують, вчора, 2 вересня, в післяобідню пору до поліції звернулися представники Голобського психоневрологічного інтернату, що розташований у селищі Голоби, та повідомили, що зник їхній мешканець.

31-річний чоловік пішов з інтернату близько 16 години.



За декілька годин дільничний офіцер поліції відшукав чоловіка поблизу села Погиньки.



Як зазначають правоохооронці, його життю нічого не загрожує.



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