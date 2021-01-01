На Волині у вантажному вагоні, який їхав до Польщі, знайшли нелегального мандрівника

Чоловіка, який їхав за кордон вантажним потягом, затримали учора, 3 вересня, прикордонники Волинського загону.Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Нелегального мандрівника виявив прикордонний наряд під час перевірки потяга, що прямував до Польщі через пункт пропуску «Володимир-Волинський». Зазирнувши в один з вантажних вагонів охоронці кордону знайшли чоловіка. Жодних документів він при собі не мав, правоохоронцям же повідомив, що є жителем Рівненщини. Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути паспортного контролю та незаконно потрапити за кордон.На цьому подорож горе-мандрівника закінчилася, за спробу незаконного перетину державного кордону йому доведеться відповідати у суді.