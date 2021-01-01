На Волині у вантажному вагоні, який їхав до Польщі, знайшли нелегального мандрівника
Сьогодні, 16:56
Чоловіка, який їхав за кордон вантажним потягом, затримали учора, 3 вересня, прикордонники Волинського загону.
Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Нелегального мандрівника виявив прикордонний наряд під час перевірки потяга, що прямував до Польщі через пункт пропуску «Володимир-Волинський». Зазирнувши в один з вантажних вагонів охоронці кордону знайшли чоловіка. Жодних документів він при собі не мав, правоохоронцям же повідомив, що є жителем Рівненщини. Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути паспортного контролю та незаконно потрапити за кордон.
На цьому подорож горе-мандрівника закінчилася, за спробу незаконного перетину державного кордону йому доведеться відповідати у суді.
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Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Нелегального мандрівника виявив прикордонний наряд під час перевірки потяга, що прямував до Польщі через пункт пропуску «Володимир-Волинський». Зазирнувши в один з вантажних вагонів охоронці кордону знайшли чоловіка. Жодних документів він при собі не мав, правоохоронцям же повідомив, що є жителем Рівненщини. Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути паспортного контролю та незаконно потрапити за кордон.
На цьому подорож горе-мандрівника закінчилася, за спробу незаконного перетину державного кордону йому доведеться відповідати у суді.
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