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На Волині у вантажному вагоні, який їхав до Польщі, знайшли нелегального мандрівника

На Волині у вантажному вагоні, який їхав до Польщі, знайшли нелегального мандрівника
Чоловіка, який їхав за кордон вантажним потягом, затримали учора, 3 вересня, прикордонники Волинського загону.

Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Нелегального мандрівника виявив прикордонний наряд під час перевірки потяга, що прямував до Польщі через пункт пропуску «Володимир-Волинський». Зазирнувши в один з вантажних вагонів охоронці кордону знайшли чоловіка. Жодних документів він при собі не мав, правоохоронцям же повідомив, що є жителем Рівненщини. Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути паспортного контролю та незаконно потрапити за кордон.

На цьому подорож горе-мандрівника закінчилася, за спробу незаконного перетину державного кордону йому доведеться відповідати у суді.

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Теги: Волинські прикордонники, нелегальний мандрівник, Польща
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