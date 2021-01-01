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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 6 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 6 серпня
Вночі та вранці 6-7 вересня на Волині на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0°,-3°. Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Завтра, 6 вересня, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на ґрунті заморозки 0,-3⁰, вдень 13-18° тепла.

За прогнозами sinoptik.ua, у Луцьку 6 вересня вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.

Вітер північний, 2-5 м/с. Температура вночі 7-8° тепла, вдень 14-16° тепла.

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Теги: прогноз погоди
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