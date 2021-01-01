Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 6 серпня
Сьогодні, 20:00
Вночі та вранці 6-7 вересня на Волині на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0°,-3°. Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Завтра, 6 вересня, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на ґрунті заморозки 0,-3⁰, вдень 13-18° тепла.
За прогнозами sinoptik.ua, у Луцьку 6 вересня вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
Вітер північний, 2-5 м/с. Температура вночі 7-8° тепла, вдень 14-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Завтра, 6 вересня, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на ґрунті заморозки 0,-3⁰, вдень 13-18° тепла.
За прогнозами sinoptik.ua, у Луцьку 6 вересня вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
Вітер північний, 2-5 м/с. Температура вночі 7-8° тепла, вдень 14-16° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Показали, як змінився Луцьк за 100 років.ВІДЕО
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 6 серпня
Сьогодні, 20:00
У ковельському музеї - новий двометровий старовинний експонат
Сьогодні, 19:21
На українсько-польському кордоні будують новий пункт пропуску
Сьогодні, 17:24
Медіа