На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей
Сьогодні, 10:54
Під час концерту до святкування Дня Луцька «У ритмі твого міста» відбулося нагородження талановитих дітей.
Такий захід організувала громадська організація «Дім Еволюції». Відзнаки та подарунки отримали діти, які мають досягнення в спорті, акторській майстерності, співі, малюванні та навіть кулінарії. Свої таланти вони мали змогу продемонструвати на великій сцені.
У галузі спорту відзначили 12-річну Поліну Ковирнову, яка є багаторазовою чемпіонкою України з карате, чемпіонкою світу з ММА, має високі звання з інших видів бойових мистецтв.
Нагороду Поліні Ковирновій вручав В’ячеслав Разумовський
На татамі поруч із сценою Поліна взяла участь у показовому виступі
У галузі “Інноваційні винаходи” відзнаку отримала Марія Бандура, яка презентувала власну екоупаковку. Головний задум Марії полягає у тому, щоб таку упаковку міг зробити кожен. Дівчина пропонує натуральні тканини змащувати воском за спеціальною технологією, таким чином отримувати екологічне пакування.
За музичні досягнення відзнаки отримали Олег Кондратюк та Дмитро Кренц, а за малювання - Юлія Надточій.
Одна із картин Юлії Надточій
В галузі “Акторська майстерність” відзнаку вручили призерові всеукраїнських і міжнародних конкурсів із художнього читання Миколі Варцаб'юку. Торік 5-річний Микола став справжньою зіркою інтернету - його відео із виконанням вірша Ліни Костенко “Крила” за два тижні отримало понад мільйон переглядів.
Микола Варцаб'юк
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Такий захід організувала громадська організація «Дім Еволюції». Відзнаки та подарунки отримали діти, які мають досягнення в спорті, акторській майстерності, співі, малюванні та навіть кулінарії. Свої таланти вони мали змогу продемонструвати на великій сцені.
У галузі спорту відзначили 12-річну Поліну Ковирнову, яка є багаторазовою чемпіонкою України з карате, чемпіонкою світу з ММА, має високі звання з інших видів бойових мистецтв.
Нагороду Поліні Ковирновій вручав В’ячеслав Разумовський
На татамі поруч із сценою Поліна взяла участь у показовому виступі
У галузі “Інноваційні винаходи” відзнаку отримала Марія Бандура, яка презентувала власну екоупаковку. Головний задум Марії полягає у тому, щоб таку упаковку міг зробити кожен. Дівчина пропонує натуральні тканини змащувати воском за спеціальною технологією, таким чином отримувати екологічне пакування.
За музичні досягнення відзнаки отримали Олег Кондратюк та Дмитро Кренц, а за малювання - Юлія Надточій.
Одна із картин Юлії Надточій
В галузі “Акторська майстерність” відзнаку вручили призерові всеукраїнських і міжнародних конкурсів із художнього читання Миколі Варцаб'юку. Торік 5-річний Микола став справжньою зіркою інтернету - його відео із виконанням вірша Ліни Костенко “Крила” за два тижні отримало понад мільйон переглядів.
Микола Варцаб'юк
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