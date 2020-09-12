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На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей

На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей
Під час концерту до святкування Дня Луцька «У ритмі твого міста» відбулося нагородження талановитих дітей.

Такий захід організувала громадська організація «Дім Еволюції». Відзнаки та подарунки отримали діти, які мають досягнення в спорті, акторській майстерності, співі, малюванні та навіть кулінарії. Свої таланти вони мали змогу продемонструвати на великій сцені.

У галузі спорту відзначили 12-річну Поліну Ковирнову, яка є багаторазовою чемпіонкою України з карате, чемпіонкою світу з ММА, має високі звання з інших видів бойових мистецтв.
На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей

Нагороду Поліні Ковирновій вручав В’ячеслав Разумовський

На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей

На татамі поруч із сценою Поліна взяла участь у показовому виступі

У галузі “Інноваційні винаходи” відзнаку отримала Марія Бандура, яка презентувала власну екоупаковку. Головний задум Марії полягає у тому, щоб таку упаковку міг зробити кожен. Дівчина пропонує натуральні тканини змащувати воском за спеціальною технологією, таким чином отримувати екологічне пакування.
На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей
На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей
На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей

За музичні досягнення відзнаки отримали Олег Кондратюк та Дмитро Кренц, а за малювання - Юлія Надточій.
На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей

Одна із картин Юлії Надточій

В галузі “Акторська майстерність” відзнаку вручили призерові всеукраїнських і міжнародних конкурсів із художнього читання Миколі Варцаб'юку. Торік 5-річний Микола став справжньою зіркою інтернету - його відео із виконанням вірша Ліни Костенко “Крила” за два тижні отримало понад мільйон переглядів.

На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей

Микола Варцаб'юк

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Теги: День міста, нагородження, талановиті діти, Луцьк
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