На День міста у Луцьку нагородили талановитих дітей

Під час концерту до святкування Дня Луцька «У ритмі твого міста» відбулося нагородження талановитих дітей.Такий захід організувала громадська організація «Дім Еволюції». Відзнаки та подарунки отримали діти, які мають досягнення в спорті, акторській майстерності, співі, малюванні та навіть кулінарії. Свої таланти вони мали змогу продемонструвати на великій сцені.У галузі спорту відзначили 12-річнучемпіонкою світу з ММА, має високі звання з інших видів бойових мистецтв.У галузі “Інноваційні винаходи” відзнаку отримала, яка презентувала власну екоупаковку. Головний задум Марії полягає у тому, щоб таку упаковку міг зробити кожен. Дівчина пропонує натуральні тканини змащувати воском за спеціальною технологією, таким чином отримувати екологічне пакування.За музичні досягнення відзнаки отрималита, а за малювання -В галузі “Акторська майстерність” відзнаку вручили призерові всеукраїнських і міжнародних конкурсів із художнього читання. Торік 5-річний Микола став справжньою зіркою інтернету - його відео із виконанням вірша Ліни Костенко “Крила” за два тижні отримало