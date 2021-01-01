Погода в Луцьку на завтра, 7 вересня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Завтра, 7 вересня, на Волині буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, на ґрунті заморозки 0,-3⁰, вдень 14-19° тепла.



За прогнозами sinoptik.ua, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.



Вітер північний, 2,6 м/с. Температура вночі 8-7° тепла, вдень 16-19° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі та вранці 7 вересня на Волині на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0°,-3°.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Завтра, 7 вересня, на Волині буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, на ґрунті заморозки 0,-3⁰, вдень 14-19° тепла.За прогнозами sinoptik.ua, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Вітер північний, 2,6 м/с. Температура вночі 8-7° тепла, вдень 16-19° тепла.

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