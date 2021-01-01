У Луцьку Audi збила пішохода





Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.



Травмованого шпиталізували медики, а на місце події прибула слідчо-оперативна група.



"Перехід проїжджої частини на пішохідних переходах, носіння світловідбивальних елементів у темну пору та уважність можна вважати головними правилами для пішоходів", - інформують патрульні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Бенделіані Луцьку вночі керманич Audi А4 здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.Травмованого шпиталізували медики, а на місце події прибула слідчо-оперативна група."Перехід проїжджої частини на пішохідних переходах, носіння світловідбивальних елементів у темну пору та уважність можна вважати головними правилами для пішоходів", - інформують патрульні.

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