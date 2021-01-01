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У Луцьку Audi збила пішохода

У Луцьку Audi збила пішохода
На вулиці Бенделіані Луцьку вночі керманич Audi А4 здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.

Травмованого шпиталізували медики, а на місце події прибула слідчо-оперативна група.

"Перехід проїжджої частини на пішохідних переходах, носіння світловідбивальних елементів у темну пору та уважність можна вважати головними правилами для пішоходів", - інформують патрульні.

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Теги: ДТП, Луцьк
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