У Луцьку Audi збила пішохода
Сьогодні, 14:23
На вулиці Бенделіані Луцьку вночі керманич Audi А4 здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Травмованого шпиталізували медики, а на місце події прибула слідчо-оперативна група.
"Перехід проїжджої частини на пішохідних переходах, носіння світловідбивальних елементів у темну пору та уважність можна вважати головними правилами для пішоходів", - інформують патрульні.
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Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Травмованого шпиталізували медики, а на місце події прибула слідчо-оперативна група.
"Перехід проїжджої частини на пішохідних переходах, носіння світловідбивальних елементів у темну пору та уважність можна вважати головними правилами для пішоходів", - інформують патрульні.
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