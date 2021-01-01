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Директорка будинку культури на Волині стала лауреаткою всеукраїнського поетичного конкурсу

Директорка будинку культури на Волині стала лауреаткою всеукраїнського поетичного конкурсу
Директорка одного з будинку культури Підгайцівської громади стала лауреаткою поетичного конкурсу

Поетеса із села Звірів Підгайцівської громади Луцького району, а за сумісництвом - директорка місцевого будинку культури, Леся Бондар, стала лауреаткою II ступеня Всеукраїнського конкурсу авторської прози та поезії ЯwriteR.

Про це інформує пресслужба Підгайцівської громади.

Конкурс проводився за підтримки Міністерства освіти та науки України, Міністерства культури України напередодні 30-ї річниці незалежності України.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько.

Вірші «Війна на Сході України» та «Пам’яті Лесі Українки» були відзначені у номінації «Авторська поезія. Віршований твір» у категорії 24+.

Відбіркова комісія у рецензії до творів звернула увагу на поетичний хист авторки та її громадянську позицію, «яка штовхає поетесу на створення чесних та щирих поетичних рядків».

Журі звернули увагу на форму та мелодику віршів, римування, художню цінність та віршований розмір творів авторки.

Посадовець привітав Лесю Бондар із високою експертною оцінкою її поетичного таланту і подякував директорці «Центру культури, туризму, молоді та спорту» Підгайцівської сільської ради Тетяні Ковжук за активну позицію та підтримку місцевих талантів у різноманітних конкурсах, які створюють позитивний імідж Підгайцівської громади на всеукраїнському рівні.
Директорка будинку культури на Волині стала лауреаткою всеукраїнського поетичного конкурсу
Директорка будинку культури на Волині стала лауреаткою всеукраїнського поетичного конкурсу

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Теги: Підгайці, конкурс віршів
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