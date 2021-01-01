У Рівненській області після нападів на медиків у лікарнях встановлюють спеціальні тривожні кнопки





Про це інформує



До таких заходів вдалися після нападу на травматолога в одній з лікарень міста. Пацієнта привезли з порізом руки після дебошу у крамниці. Та коли лікар хотів надати йому допомогу, чоловік накинувся з газовим балончиком і бризнув в очі медику. Той зазнав опіку рогівки.



Колеги потерпілого викликали приватну охорону, але та була поза зоною досяжності, поліція ж приїхала лише за 15 хвилин, коли було запізно.



Нападнику оголосили підозру у хуліганстві, йому загрожує 5 років обмеження волі, потерпілий лікар тим часом звільнився.



Після інциденту медики вкотре порушили питання про цілодобову охорону, кажуть, цей напад не перший. І кнопки таки почали встановлювати.



«Встановлений пульт, сигналізація. Ну, а кнопку з метою засекреченості, вказувати не будемо де. Не на видному місці для пацієнтів, а в зручному для медперсоналу», - каже завідувачка приймального відділення Рівненської лікарні Наталя Михалюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тривожні кнопки встановлюють у медзакладах Рівненщини. Їх уже 12: у разі небезпеки медперсонал може викликати поліцію одним натиском.Про це інформує ТСН. До таких заходів вдалися після нападу на травматолога в одній з лікарень міста. Пацієнта привезли з порізом руки після дебошу у крамниці. Та коли лікар хотів надати йому допомогу, чоловік накинувся з газовим балончиком і бризнув в очі медику. Той зазнав опіку рогівки.Колеги потерпілого викликали приватну охорону, але та була поза зоною досяжності, поліція ж приїхала лише за 15 хвилин, коли було запізно.Нападнику оголосили підозру у хуліганстві, йому загрожує 5 років обмеження волі, потерпілий лікар тим часом звільнився.Після інциденту медики вкотре порушили питання про цілодобову охорону, кажуть, цей напад не перший. І кнопки таки почали встановлювати.«Встановлений пульт, сигналізація. Ну, а кнопку з метою засекреченості, вказувати не будемо де. Не на видному місці для пацієнтів, а в зручному для медперсоналу», - каже завідувачка приймального відділення Рівненської лікарні

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію