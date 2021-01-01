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В Україні можуть посилити карантин вже з наступного тижня

В Україні можуть посилити карантин вже з наступного тижня
Україна повернеться в жовту зону карантину вже найближчими днями.

Для цього на засідання зберуться комісії з питань техногенної і екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, заявив сьогодні прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише Gazeta.ua.

"Найближчим часом відбудеться засідання, де розглянуть питання про встановлення жовтого рівня епіднебезпеки по всій Україні. Для уникнення локдауну та червоних зон Україна повертається в режим роботи регулярних засідань комісій ТЕБ та НС", - сказав він.

Карантин можуть посилити уже з 13 вересня.

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Теги: карантин
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