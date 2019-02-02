64 мільйони міжнародних коштів: як зміниться «Луцькводоканал» після модернізації

КП “Луцькводоканал” інвестує 64 мільйони гривень в модернізацію свого обладнання.Про це йшлося на пресконференції щодо співпраці водопостачального підприємства та Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО, яку провела заступник Луцького міського голови, інформує Луцька міська рада.Керівник КП “Луцькводоканал”розповів, що за інвестовані кошти встановлять 300 загальнобудинкових лічильників, реконструюють 4 найбільші каналізаційно-насосні станціі та 19 підвищених насосних станцій.“Це — інвестиції в ті напрямки та заходи, які вкрай важливі для підприємства, оскільки від цього залежить як і надійність постачання, так і виконання вимог законодавства у сфері централізованого водопостачання та водовідведення для Луцької міської громади”, - підкреслив він.Заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк розповіла, що міська рада успішно завершує співпрацю за проєктом НЕФКО-3 та з радістю продовжить реалізацію нового проєкту.“Для нас в пріоритеті - робота для мешканців громади, про що неодноразово говорив міський голова. Нам важливо забезпечити не тільки красиву картинку та ефектні будівлі, а й можливість економити кошти платників податків. Кошти, які ми сплачуємо за споживання енергоносіїв, формують бюджет громади. Не виключенням для нас є й КП “Луцькводоканал”, де фахівці працюють, щоб удосконалити та покращити не лише свою роботу, але й надати якісні послуги мешканцям громади”, - зауважила Ірина Чебелюк.Користь від реалізації проєкту для Луцька вкрай висока, адже наразі деякі КНС працюють на межі своїх потужностей, обладнання критично зношене, окремі насоси вичерпали термін експлуатації та виведені з використання. Проєкт має і важливе екологічне значення. Його реалізація захистить від ризику потрапляння стічних вод у довкілля в майбутньому, адже після реконструкції застарілі каналізаційно-насосні станції відповідатимуть міжнародним стандартам якості та надійності.