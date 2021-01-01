Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 вересня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південний 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25° тепла.



За прогнозами sinoptik.ua, вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.



Температура вночі 13-12° тепла, вдень 22-24° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 9 вересня, на Волині буде малохмарно, без опадів.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південний 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25° тепла.За прогнозами sinoptik.ua, вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.Температура вночі 13-12° тепла, вдень 22-24° тепла.

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