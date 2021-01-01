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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 9 вересня
Завтра, 9 вересня, на Волині буде малохмарно, без опадів.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південний 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25° тепла.

За прогнозами sinoptik.ua, вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Температура вночі 13-12° тепла, вдень 22-24° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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