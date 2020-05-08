На Волині знищили ручні гранати часів Другої світової війни





Про це повідомляє пресслужба ДСНС на Волині.



Фахівці групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Волинській області прибули на місце виклику та провели обстеження ділянки, де виявили дві ручні гранати РГ-42 часів Другої світової війни.



Небезпечні предмети вилучили й знешкодили на спеціальному майданчику.



Фото - ілюстративне.

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