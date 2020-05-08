На Волині знищили ручні гранати часів Другої світової війни
Сьогодні, 19:00
8 вересня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів у с. Дубове Ковельського району.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС на Волині.
Фахівці групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Волинській області прибули на місце виклику та провели обстеження ділянки, де виявили дві ручні гранати РГ-42 часів Другої світової війни.
Небезпечні предмети вилучили й знешкодили на спеціальному майданчику.
Фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС на Волині.
Фахівці групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Волинській області прибули на місце виклику та провели обстеження ділянки, де виявили дві ручні гранати РГ-42 часів Другої світової війни.
Небезпечні предмети вилучили й знешкодили на спеціальному майданчику.
Фото - ілюстративне.
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