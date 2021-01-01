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Волинянин вирощував і продавав канабіс. ФОТО

Волинянин вирощував і продавав канабіс. ФОТО
Правоохоронці викрили діяльність волинянина, який займався виробництвом канабісу і збував його.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратурі області.

У ході санкціонованих судом обшуків, проведених у Луцькому районі за місцем проживання та у транспортних засобах громадянина виявлено й вилучено значну кількість рослин коноплі, засоби для їх вирощування, а також наркотичну речовину у великих розмірах.
Затриманому в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловікові повідомлено про підозру у незаконному придбанні й зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст. 307 КК України).

Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу та накладення арешту на вилучене майно.

Встановлюється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Триває досудове розслідування. Санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
Волинянин вирощував і продавав канабіс. ФОТО
Волинянин вирощував і продавав канабіс. ФОТО
Волинянин вирощував і продавав канабіс. ФОТО
Волинянин вирощував і продавав канабіс. ФОТО

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Теги: канабіс, Волинь, поліція
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