АТ «Волиньгаз» запустив другий етап водневих випробувань

На Волині стартував другий етап вогневих випробувань із використанням водню, який триватиме три дні. На базі навчально-тренувального полігону в м. Рожище встановлено три нових шкафних регуляторних пункти (ШГРП) виробництва RGC Production і два вузли обліку газу.Повідомляє пресслужба «Волиньгазу»Спеціалісти перевірили здатність ШГРП редукування газоводневої суміші. Газорозподільну систему на експериментальному майданичку заповнили сумішшю із 20% концентрацією водню, 80% метану.«Ми з вами, фактично, зараз будемо долучатися до майбутнього, тому що за воднем – майбутнє. Ми знаємо, що вже в країнах Європи суміш водню давно працює. І сьогодні ми перевіряємо наше обладнання. Випробування, які дозволять нам переконатися в тому, що воно також готове працювати з воднем. Газорегулююче обладнання європейського зразка з відповідною сертифікацією під водневі суміші є невід’ємною частиною чергового етапу реалізації водневого проєкту. Випробування дадуть можливість оцінити здатність роботи комплексів обладнання на метан-водневих сумішах різних концентрацій», - повідомив голова правління АТ «Волиньгаз»«Волиньгаз» уже понад рік проводить дослідження в сфері розподілу метановодневої суміші газорозподільними мережами. Компанія бере участь у водневих дослідженнях у рамках європейської ініціативи Green Deal - проєкту, до якої долучилась Регіональна газова компанія. Мета цього проєкту - до 2035 року мінімізувати викиди парникових газів в атмосферу.Волинь увійшла до п’ятірки областей, які запустили «зелений» водень на навчально-тренувальних полігонах (Житомирська, Івано-Франківська, Дніпропетровська та Харківська). 17 працівників компанії «Волиньгаз» торік пройшли навчання та атестацію щоб отримати допуск до роботи з газоводневими сумішами. Професори Національного університету ім. Лесі Українкитадосліжджують цю тему.«Цінність цього експерименту важлива, оскільки Україна вже із запізненням випробовує водневу енергетику. Мова йде не тільки про альтернативу водню газовому ресурсу. Згодом водень може замінити і нафтові продукти, і використовуватись в фармацепції і так далі», - зазначає докторка наук, професорка ВНУ ім. Лесі УкраїнкиЦі досліди допоможуть з’ясувати чи достатньо герметичні газові мережі для транспортування водню, оскільки щільність цього хімічного елемента менша, ніж природного газу.Предметом дослідження науковців і газовиків є вплив водню на технічний стан та режими роботи газорегуляторного обладнання, з метою визначенням надійності та безпечності експлуатації обладнання сумісно з воднем.«Наразі сам процес відбувається злагоджено, без збоїв. За результатами трьох днів ми обов'язково зробимо висновки, важливі для нас, як для експлутаційної організації, як працювати з газоводневими сумішами. І висновки щодо того, який кінцевий продукт ми зможемо створити для нашого споживача», - підсумував директор технічний АТ «Волиньгаз»Країни Європи покладають великі надії на проєкти з воднем. Після результативності цього експерименту підвищиться енергопостачання та енергозбереження Волинської області. Це спроба застосувати водень, як альтернативне джерело шляхом газотранспортних мереж.Водень – найперспективніший енергетичний ресурс. Є сприятливим для навколишнього середовища.