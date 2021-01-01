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Позаду три операції: у Луцьку 23-річному юнаку шукають донорів крові та збирають кошти

Позаду три операції: у Луцьку 23-річному юнаку шукають донорів крові та збирають кошти
23-річному випускнику Лесиного вишу Володимиру Кушнаренку необхідна допомога в боротьбі із панкреонекрозом. Юнаку шукають донорів та збирають кошти на лікування.

Про це Інформаційному агенству ВолиньPost повідомили близькі хлопця.

Володимир родом із міста Кременець Тернопільської області, навчався в СНУ імені Лесі Українки на факультеті філології та журналістики.

Його здоров'я після онкології значно підірвав гострий панкреатит у важкій формі і вже кілька тижнів він перебуває під наглядом лікарів.

Володимиру зробили три операції, після чого раптово стався крововилив. Під час двох з них сталася велика втрата крові.

"Потрібна плазма крові. Дихає через апарат. Його чекає ще одна операція, коли - наразі невідомо. Чекаємо покращення стану, бо він стабільно важкий", - повідомила подруга Володимира Анна.

Наразі Володимиру потрібна донорська кров будь-якої групи і кошти на ліки та подальшу планову операцію.

Реквізити для допомоги: 4149439319545871 (Самчук Анна)

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Теги: допомога, Луцьк, операція, збирають кошти
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