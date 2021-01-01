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У місті на Волині під час безкоштовного обстеження у 4-х людей виявили рак

У місті на Волині під час безкоштовного обстеження у 4-х людей виявили рак
Сьогодні, 10 вересня, у Нововолинську на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 відбулося виїзне дерматоскопічне обстеження на рак шкіри.

Результати обстеження опублікували на сторінці КНП "Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги" у фейсбуці.

Обстежили 52 пацієнти, у 4-х з них виявили рак шкіри. Всім пацієнтам видали електронне скерування у Волинській обласний центр онкології.

Обстеження провела лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.

Як зазначає Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги, акція проведена за сприяння БО "Фонд боротьби з раком " та її керівника Марії Адамчук-Коротницькій.

Фото - ілюстративне

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Теги: безкоштовне обстеження, Нововолинськ, рак шкіри
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