У місті на Волині під час безкоштовного обстеження у 4-х людей виявили рак
Сьогодні, 16:18
Сьогодні, 10 вересня, у Нововолинську на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 відбулося виїзне дерматоскопічне обстеження на рак шкіри.
Результати обстеження опублікували на сторінці КНП "Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги" у фейсбуці.
Обстежили 52 пацієнти, у 4-х з них виявили рак шкіри. Всім пацієнтам видали електронне скерування у Волинській обласний центр онкології.
Обстеження провела лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.
Як зазначає Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги, акція проведена за сприяння БО "Фонд боротьби з раком " та її керівника Марії Адамчук-Коротницькій.
Фото - ілюстративне
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Результати обстеження опублікували на сторінці КНП "Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги" у фейсбуці.
Обстежили 52 пацієнти, у 4-х з них виявили рак шкіри. Всім пацієнтам видали електронне скерування у Волинській обласний центр онкології.
Обстеження провела лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.
Як зазначає Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги, акція проведена за сприяння БО "Фонд боротьби з раком " та її керівника Марії Адамчук-Коротницькій.
Фото - ілюстративне
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