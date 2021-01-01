У місті на Волині під час безкоштовного обстеження у 4-х людей виявили рак





Результати обстеження



Обстежили 52 пацієнти, у 4-х з них виявили рак шкіри. Всім пацієнтам видали електронне скерування у Волинській обласний центр онкології.



Обстеження провела лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Юлія Ніколайчук.



Як зазначає Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги, акція проведена за сприяння БО "Фонд боротьби з раком " та її керівника Марії Адамчук-Коротницькій.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 10 вересня, у Нововолинську на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 відбулося виїзне дерматоскопічне обстеження на рак шкіри.Результати обстеження опублікували на сторінці КНП "Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги" у фейсбуці.Обстежили 52 пацієнти, у 4-х з них виявили рак шкіри. Всім пацієнтам видали електронне скерування у Волинській обласний центр онкології.Обстеження провела лікар-дерматовенеролог Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеруЯк зазначає Нововолинський Центр первинної медико-санітарної допомоги, акція проведена за сприяння БО "Фонд боротьби з раком " та її керівника

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