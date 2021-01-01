На Волині на місці пожежі знайшли тіло пенсіонерки
Сьогодні, 11:55
У Володимир-Волинському районі під час ліквідації пожежі в будинку вогнеборці виявили тіло пенсіонерки.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Зазначають, 12 вересня о 23:47 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Бобичі Зимнівської сільської громади Володимир-Волинського району. Пожежа, що виникла у житловій кімнаті, охопила меблі, побутову техніку, сягнула перекриття й даху.
О 00:05 за викликом прибув перший підрозділ вогнеборців. Загалом на місці події були зосереджені сили і засоби рятувальників 15-ї та 7-ї Державних пожежно-рятувальних частин та місцевої пожежної охорони села Війниця.
Пожежу локалізували о 00:45, ліквідували – о 02:40. Під час гасіння пожежі виявили тіло 74-річної пенсіонерки.
Причина пожежі та обставини загибелі жінки встановлюються. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Зазначають, 12 вересня о 23:47 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Бобичі Зимнівської сільської громади Володимир-Волинського району. Пожежа, що виникла у житловій кімнаті, охопила меблі, побутову техніку, сягнула перекриття й даху.
О 00:05 за викликом прибув перший підрозділ вогнеборців. Загалом на місці події були зосереджені сили і засоби рятувальників 15-ї та 7-ї Державних пожежно-рятувальних частин та місцевої пожежної охорони села Війниця.
Пожежу локалізували о 00:45, ліквідували – о 02:40. Під час гасіння пожежі виявили тіло 74-річної пенсіонерки.
Причина пожежі та обставини загибелі жінки встановлюються. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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