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На Волині на місці пожежі знайшли тіло пенсіонерки

На Волині на місці пожежі знайшли тіло пенсіонерки
У Володимир-Волинському районі під час ліквідації пожежі в будинку вогнеборці виявили тіло пенсіонерки.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.

Зазначають, 12 вересня о 23:47 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Бобичі Зимнівської сільської громади Володимир-Волинського району. Пожежа, що виникла у житловій кімнаті, охопила меблі, побутову техніку, сягнула перекриття й даху.

О 00:05 за викликом прибув перший підрозділ вогнеборців. Загалом на місці події були зосереджені сили і засоби рятувальників 15-ї та 7-ї Державних пожежно-рятувальних частин та місцевої пожежної охорони села Війниця.

Пожежу локалізували о 00:45, ліквідували – о 02:40. Під час гасіння пожежі виявили тіло 74-річної пенсіонерки.

Причина пожежі та обставини загибелі жінки встановлюються. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.

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Теги: Володимир-Волинський район, пожежа, загибель, пенсіонерка
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