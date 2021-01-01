Волинянин за кермом фури на смерть збив хлопця та втік з місця ДТП

У неділю вранці, 12 вересня, на автодорозі у селі Любязь Камінь-Каширського району громадяни виявили тіло 21-річного жителя Ковельського району зі слідами насильницької смерті.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.На місце відразу направилася слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду з’ясувалося, що тілесні ушкодження на тілі загиблого характерні при отриманні внаслідок ДТП.Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили, що до вчинення автопригоди причетний 37-річний ковельчанин, який і скоїв наїзд та покинув місце пригоди. Вантажівку DAF CF, якою, ймовірно, і був вчинений наїзд, вилучили та помістили на арештмайданчик.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.