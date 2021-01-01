Волинянин за кермом фури на смерть збив хлопця та втік з місця ДТП
Сьогодні, 12:30
У неділю вранці, 12 вересня, на автодорозі у селі Любязь Камінь-Каширського району громадяни виявили тіло 21-річного жителя Ковельського району зі слідами насильницької смерті.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
На місце відразу направилася слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду з’ясувалося, що тілесні ушкодження на тілі загиблого характерні при отриманні внаслідок ДТП.
Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили, що до вчинення автопригоди причетний 37-річний ковельчанин, який і скоїв наїзд та покинув місце пригоди. Вантажівку DAF CF, якою, ймовірно, і був вчинений наїзд, вилучили та помістили на арештмайданчик.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
На місце відразу направилася слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду з’ясувалося, що тілесні ушкодження на тілі загиблого характерні при отриманні внаслідок ДТП.
Співробітники групи реагування патрульної поліції оперативно встановили, що до вчинення автопригоди причетний 37-річний ковельчанин, який і скоїв наїзд та покинув місце пригоди. Вантажівку DAF CF, якою, ймовірно, і був вчинений наїзд, вилучили та помістили на арештмайданчик.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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