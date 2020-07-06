На Волині відкриють пункт пропуску на кордоні з Польщею





Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі телеканалу «Дом», пише



«У нас працює міжвідомча комісія, яка займається розробкою планів щодо відкриття пунктів пропуску. У нас є напрацювання, є місця, де ми б хотіли відкрити ці переходи», — сказав він.



За словами посла, нові прикордонні пункти планують відкрити у Львівській області (на ділянці кордону в районі польського міста Перемишля) та у Волинській області.



Також розглядають можливість відкриття нових пунктів пропуску на Закарпатті – на кордоні з Польщею та Словаччиною.



Він додав, що поки що це питання ускладнюється тим, що поруч із кордоном розташована заповідна зона. Тому, мовляв, потрібен ще дозвіл національного парку.



Сьогодні на україно-польськім кордоні розташовані 13 пунктів пропуску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада планує відкрити 3-4 нові пункти пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській і Волинській областях, а також у Закарпатській області на кордоні з Польщею та Словаччиною.Про це повідомив посол України в Польщів ефірі телеканалу «Дом», пише «Громадське». «У нас працює міжвідомча комісія, яка займається розробкою планів щодо відкриття пунктів пропуску. У нас є напрацювання, є місця, де ми б хотіли відкрити ці переходи», — сказав він.За словами посла, нові прикордонні пункти планують відкрити у Львівській області (на ділянці кордону в районі польського міста Перемишля) та у Волинській області.Також розглядають можливість відкриття нових пунктів пропуску на Закарпатті – на кордоні з Польщею та Словаччиною.Він додав, що поки що це питання ускладнюється тим, що поруч із кордоном розташована заповідна зона. Тому, мовляв, потрібен ще дозвіл національного парку.Сьогодні на україно-польськім кордоні розташовані 13 пунктів пропуску.

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