На Волині відкриють пункт пропуску на кордоні з Польщею
Сьогодні, 13:16
Влада планує відкрити 3-4 нові пункти пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській і Волинській областях, а також у Закарпатській області на кордоні з Польщею та Словаччиною.
Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі телеканалу «Дом», пише «Громадське».
«У нас працює міжвідомча комісія, яка займається розробкою планів щодо відкриття пунктів пропуску. У нас є напрацювання, є місця, де ми б хотіли відкрити ці переходи», — сказав він.
За словами посла, нові прикордонні пункти планують відкрити у Львівській області (на ділянці кордону в районі польського міста Перемишля) та у Волинській області.
Також розглядають можливість відкриття нових пунктів пропуску на Закарпатті – на кордоні з Польщею та Словаччиною.
Він додав, що поки що це питання ускладнюється тим, що поруч із кордоном розташована заповідна зона. Тому, мовляв, потрібен ще дозвіл національного парку.
Сьогодні на україно-польськім кордоні розташовані 13 пунктів пропуску.
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Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі телеканалу «Дом», пише «Громадське».
«У нас працює міжвідомча комісія, яка займається розробкою планів щодо відкриття пунктів пропуску. У нас є напрацювання, є місця, де ми б хотіли відкрити ці переходи», — сказав він.
За словами посла, нові прикордонні пункти планують відкрити у Львівській області (на ділянці кордону в районі польського міста Перемишля) та у Волинській області.
Також розглядають можливість відкриття нових пунктів пропуску на Закарпатті – на кордоні з Польщею та Словаччиною.
Він додав, що поки що це питання ускладнюється тим, що поруч із кордоном розташована заповідна зона. Тому, мовляв, потрібен ще дозвіл національного парку.
Сьогодні на україно-польськім кордоні розташовані 13 пунктів пропуску.
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На Волині відкриють пункт пропуску на кордоні з Польщею
Сьогодні, 13:16
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