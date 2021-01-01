вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волинь» переграла «Олімпік» на виїзді

«Волинь» переграла «Олімпік» на виїзді
У матчі восьмого туру Першої ліги чемпіонату України «Волинь» на виїзді мінімально перемогла донецький «Олімпік» – 1:2.

Доля протистояння вирішилася у перші 20 хвилин матчу, коли були забиті всі голи, пишуть Волинські новини.

«Волинь» активніше розпочала гру і вже на 10 хвилині відкрила рахунок – Хагназарі віддав розрізний пас на правий фланг, звідки Климець прострілив на Кобзаря, а той розстріляв ворота донеччан – 0:1.

Другого взяття воріт не довелося чекати довго. Через дві хвилини після першого голу Хагназарі просто неймовірним ударом з дальньої відстані перекинув воротаря «Олімпіка» – 0:2.

Події у матчі розгорталися доволі швидко, і вже на 20 хвилині господарі відіграли один гол. Арбітр розгледів порушення правил у діях Чернова, який штовхався з нападником донеччан в карному майданчику, та призначив пенальті. Білий впевнено реалізував одинадцятиметровий – 1:2

Оскільки третій гол забити ніяк не вдавалося, другий тайм для «хрестоносців» був доволі нервовим. На 77 хвилині Квасов, який замінив Кобзаря, зіпсував хороший момент, не влучивши у м’яч після закидання Хагназарі. Через чотири хвилини Рибак, витягнувшись у струнку, врятував «Олімпік» після удару Хагназарі.

На останній хвилині додаткового часу арбітр видалив гравця «Олімпіка» Ходулю, який отримав другу жовту картку за фол на Хагназарі.

Відтак фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу луцької «Волині». Наступний матч лучани зіграють вдома проти «ВПК-Агро» 18 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, футбол, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У монастирі у Луцьку запрацювала благодійна їдальня
Сьогодні, 17:55
На Буковині у лісі до смерті побили волинянина, який приїхав купити авто
Сьогодні, 17:52
«Волинь» переграла «Олімпік» на виїзді
Сьогодні, 17:40
Помер волинянин, який майже пів сотні років пропрацював у лісовій галузі
Сьогодні, 17:32
У мережі розкритикували бирки для новонароджених у лікарні Нововолинська
Сьогодні, 17:27
Схожі новини
«Волинь» дозаявила шістьох футболістів. ФОТО «Волинь» дозаявила шістьох футболістів. ФОТО
04 вересень, 08:35
Гравець «Волині» отримав виклик до збірної України Гравець «Волині» отримав виклик до збірної України
26 серпень, 08:35
«Волинь» у серії пенальті перемагає «Ниву» і виходить в 1/16 фіналу Кубку України «Волинь» у серії пенальті перемагає «Ниву» і виходить в 1/16 фіналу Кубку України
18 серпень, 20:29
Футболісти та тренери «Волині» вдруге вакцинувалися від коронавірусу Футболісти та тренери «Волині» вдруге вакцинувалися від коронавірусу
17 серпень, 01:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Рівненщині п'янючий водій наїхав на корів: 2 тварини загинуло
Сьогодні, 18:13
 0
У монастирі у Луцьку запрацювала благодійна їдальня
Сьогодні, 17:55
 0
На Буковині у лісі до смерті побили волинянина, який приїхав купити авто
Сьогодні, 17:52
 0
«Волинь» переграла «Олімпік» на виїзді
Сьогодні, 17:40
 0
Помер волинянин, який майже пів сотні років пропрацював у лісовій галузі
Сьогодні, 17:32
 0
Медіа
відео
1/8