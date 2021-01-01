«Волинь» переграла «Олімпік» на виїзді





Доля протистояння вирішилася у перші 20 хвилин матчу, коли були забиті всі голи, пишуть



«Волинь» активніше розпочала гру і вже на 10 хвилині відкрила рахунок – Хагназарі віддав розрізний пас на правий фланг, звідки Климець прострілив на Кобзаря, а той розстріляв ворота донеччан – 0:1.



Другого взяття воріт не довелося чекати довго. Через дві хвилини після першого голу Хагназарі просто неймовірним ударом з дальньої відстані перекинув воротаря «Олімпіка» – 0:2.



Події у матчі розгорталися доволі швидко, і вже на 20 хвилині господарі відіграли один гол. Арбітр розгледів порушення правил у діях Чернова, який штовхався з нападником донеччан в карному майданчику, та призначив пенальті. Білий впевнено реалізував одинадцятиметровий – 1:2



Оскільки третій гол забити ніяк не вдавалося, другий тайм для «хрестоносців» був доволі нервовим. На 77 хвилині Квасов, який замінив Кобзаря, зіпсував хороший момент, не влучивши у м’яч після закидання Хагназарі. Через чотири хвилини Рибак, витягнувшись у струнку, врятував «Олімпік» після удару Хагназарі.



На останній хвилині додаткового часу арбітр видалив гравця «Олімпіка» Ходулю, який отримав другу жовту картку за фол на Хагназарі.



Відтак фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу луцької «Волині». Наступний матч лучани зіграють вдома проти «ВПК-Агро» 18 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У матчі восьмого туру Першої ліги чемпіонату України «Волинь» на виїзді мінімально перемогла донецький «Олімпік» – 1:2.Доля протистояння вирішилася у перші 20 хвилин матчу, коли були забиті всі голи, пишуть Волинські новини «Волинь» активніше розпочала гру і вже на 10 хвилині відкрила рахунок – Хагназарі віддав розрізний пас на правий фланг, звідки Климець прострілив на Кобзаря, а той розстріляв ворота донеччан – 0:1.Другого взяття воріт не довелося чекати довго. Через дві хвилини після першого голу Хагназарі просто неймовірним ударом з дальньої відстані перекинув воротаря «Олімпіка» – 0:2.Події у матчі розгорталися доволі швидко, і вже на 20 хвилині господарі відіграли один гол. Арбітр розгледів порушення правил у діях Чернова, який штовхався з нападником донеччан в карному майданчику, та призначив пенальті. Білий впевнено реалізував одинадцятиметровий – 1:2Оскільки третій гол забити ніяк не вдавалося, другий тайм для «хрестоносців» був доволі нервовим. На 77 хвилині Квасов, який замінив Кобзаря, зіпсував хороший момент, не влучивши у м’яч після закидання Хагназарі. Через чотири хвилини Рибак, витягнувшись у струнку, врятував «Олімпік» після удару Хагназарі.На останній хвилині додаткового часу арбітр видалив гравця «Олімпіка» Ходулю, який отримав другу жовту картку за фол на Хагназарі.Відтак фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу луцької «Волині». Наступний матч лучани зіграють вдома проти «ВПК-Агро» 18 вересня.

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