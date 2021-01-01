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У мережі розкритикували бирки для новонароджених у лікарні Нововолинська

У мережі розкритикували бирки для новонароджених у лікарні Нововолинська
В акушерсько-гінекологічному відділенні Нововолинської центральної міськлікарні новонародженим почали давати бирки з незвичайним дизайном, та не усім ця ідея сподобалася.

Про це пише УНІАН.

На бирках написані стандартні дані - ім'я дитини, зріст, вага, дата й час народження. Але крім цього там додали "склад" дитини - 50% мама, 50% тато.

А також спеціальні символи, які використовуються на бирках для одягу - не прасувати, не вижимати, не вибілювати, заборонена хімчистка. Прати "виріб" можна при температурі 30 градусів.
У мережі розкритикували бирки для новонароджених у лікарні Нововолинська

"Як це мило, правда? Зроблено з любов'ю. Ми вдосконалюємося для вас!",- йдеться в повідомленні.

Утім, новий дизайн бирок для новонароджених викликав як підтримку ідеї, так і обурення в соціальних мережах.

Зокрема, голова секретаріату депутатського об'єднання "Захист прав дитини - пріоритет держави" Людмила Волинець зазначила, що не сприймає таке ставлення до народження людини.

"І де ж повага до дитини? Або до її батьків? Про які права дитини тут йдеться?", - написала вона.

У коментарях до посту думки розділилися - частина користувачів соцмережі підтримала ідею з такими бирками, інші ж розкритикували їх.

Ті, хто не згоден з таким креативом відзначали, що не всі діти народжуються в повних сім'ях, а також критикували невдале рішення асоціювати дитину з річчю. Тому радили в пологовому будинку використовувати краще нейтральні бирки.

"Жесть. Крім знаків - вони подумали про те, якій кількості жінок буде боляче читати ось це "50% тато", при тому, що тато давно зник далеко?", - пише Ольга Левченко.
У мережі розкритикували бирки для новонароджених у лікарні Нововолинська

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Теги: бирки, Нововолинськ, критика, новонароджені, лікарня
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