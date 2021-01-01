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На Буковині у лісі до смерті побили волинянина, який приїхав купити авто

На Буковині у лісі до смерті побили волинянина, який приїхав купити авто
На Буковині в лісосмузі знайдено мертвим жителя Волинської області. Двом особам повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Про це інформують у пресслужбі Чернівецької обласної прокуратури.

За версією слідства, 34-річний житель Чагра спільно з 29-річним жителем Молодії за попередньою змовою вбили 52-річного жителя Волинської області та заволоділи його особистими речами і грошовими коштами в сумі 3000 доларів США.

Встановили, що волинянин приїхав до Чернівецької області з метою придбати у вказаних осіб автомобіль марки «Мерседес Віто».

При зустрічі, яка відбулась ввечері 10 вересня, поблизу лісосмуги між селами Валя Кузьмін та Тарашани Чернівецького району, з метою заволодіння грошовими коштами покупця та умисного позбавлення його життя, чоловіки напали на потерпілого, спільно наносили йому удари до тих пір, поки він не припинив подавати ознаки життя.

Заволодівши його грошима та особистими речам, підозрювані покинули місце злочину.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури двом жителям Чернівецького району повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб та розбої, поєднаному з насильством (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області. Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Буковина, вбивство, волинянин
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