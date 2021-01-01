У монастирі у Луцьку запрацювала благодійна їдальня
Сьогодні, 17:55
Сьогодні, 13 вересня, у Луцьку в підземеллі жіночого монастиря Василія Великого, на території Свято-Троїцького собору, запрацювала благодійня їдальня.
Про це повідомляють на сторінці монастиря у фейсбуці.
Щодня кожен, хто потребує, може прийти пообідати. О 12.00 - для малозабезпечених, о 13.00 - для безпритульних.
Нагадаємо, раніше повідомляли про відкриття благодійної їдальні. Для того, аби їдальна запрацювала, лучани збирали різноманітний посуд і продукти.
"Серце наповнене вдячністю ... Хочу скласти подяку усім, хто приєднався, хто допоміг спільно розпочати добру справу. Прохання: переказуйте всім, хто має потребу", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці монастиря у фейсбуці.
Щодня кожен, хто потребує, може прийти пообідати. О 12.00 - для малозабезпечених, о 13.00 - для безпритульних.
Нагадаємо, раніше повідомляли про відкриття благодійної їдальні. Для того, аби їдальна запрацювала, лучани збирали різноманітний посуд і продукти.
"Серце наповнене вдячністю ... Хочу скласти подяку усім, хто приєднався, хто допоміг спільно розпочати добру справу. Прохання: переказуйте всім, хто має потребу", - йдеться у дописі.
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