У монастирі у Луцьку запрацювала благодійна їдальня

Сьогодні, 13 вересня, у Луцьку в підземеллі жіночого монастиря Василія Великого, на території Свято-Троїцького собору, запрацювала благодійня їдальня.Про це повідомляють на сторінці монастиря у фейсбуці.Щодня кожен, хто потребує, може прийти пообідати. О 12.00 - для малозабезпечених, о 13.00 - для безпритульних.Нагадаємо, раніше. Для того, аби їдальна запрацювала, лучани збирали різноманітний посуд і продукти."Серце наповнене вдячністю ... Хочу скласти подяку усім, хто приєднався, хто допоміг спільно розпочати добру справу. Прохання: переказуйте всім, хто має потребу", - йдеться у дописі.