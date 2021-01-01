Одне гроно – 2,5 кілограми: волинський аграрій вирощує понад пів сотню сортів винограду. ФОТО

Валерій Пилипчук.



На винограднику побували голова Луцької районної ради Олександр Омельчук та радник голови Юрій Ройко, які були вражені тим, наскільки скурпульозно та відповідально пан Валерій підходить до вирощування винограду,



«Кілька років тому до мене приїхав товариш з Кривого Рогу та привіз кілька грон смачнющого винограду. Я задумався, чи ріс би виноград у волинських умовах і вирішив спробувати. Ось з цього моменту я і став вирощувати екологічно чистий виноград, з кожним роком площа під виноградом більшає. Поки дозволяє територія, буду садити ще», - розповів Валерій Пилипчук.



Вже за п’ять років з’явилося 4 лінії винограду – а це близько 60 сортів, серед яких і винні. Одне гроно - завважки 2 - 2,5 кілограми.



«Виноград – вибаглива культура, потребує особливого догляду, під час якого я не використовую хімії, лише органіку. Взагалі, щоб займатися виноградарством, треба любити свою справу. Якби мені хтось десять років тому сказав, що я буду поратися біля винограду, в полі, я б не повірив. Але зараз я розумію, що це моє. Часто відвідую форуми, семінари, обмінююсь досвідом і сортами з іншими виноградарями…», - каже аграрій.



Зусилля та клопітка праця не залишили довго чекати на результати: Валерій Пилипчук збирає до 500 кілограмів винограду в сезон, а слава про смачний покащівський виноград рознеслася уже по цілій громаді – тому і покупців як на ягоди, так і на саджанці, вистачає.



Поряд з виноградником є шкілка, де виноградар Валерій Пилипчук вирощує саджанці.



«Займатися виноградом у 5 разів вигідніше, аніж картоплярством», - наголошує він.



«Захоплююсь людьми, які не сидять склавши руки, а працюють. Валерій Пилипчук – яскравий приклад того, як хобі стало прибутковою справою. Таких людей треба підтримувати», - поділився враженням від візиту на виноградник голова Луцької райради Олександр Омельчук.



До слова, на обійсті, крім винограду, пан Валерій вирощує інжир, ківі та яблуні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Покащів Олицької громади на 8 сотках батьківської землі розгорнувся виноградник. Завзято вирощує його та доглядає вже п’ятий рікНа винограднику побували голова Луцької районної радита радник голови, які були вражені тим, наскільки скурпульозно та відповідально пан Валерій підходить до вирощування винограду, йдеться на сайті Луцької райради.«Кілька років тому до мене приїхав товариш з Кривого Рогу та привіз кілька грон смачнющого винограду. Я задумався, чи ріс би виноград у волинських умовах і вирішив спробувати. Ось з цього моменту я і став вирощувати екологічно чистий виноград, з кожним роком площа під виноградом більшає. Поки дозволяє територія, буду садити ще», - розповів Валерій Пилипчук.Вже за п’ять років з’явилося 4 лінії винограду – а це близько 60 сортів, серед яких і винні. Одне гроно - завважки 2 - 2,5 кілограми.«Виноград – вибаглива культура, потребує особливого догляду, під час якого я не використовую хімії, лише органіку. Взагалі, щоб займатися виноградарством, треба любити свою справу. Якби мені хтось десять років тому сказав, що я буду поратися біля винограду, в полі, я б не повірив. Але зараз я розумію, що це моє. Часто відвідую форуми, семінари, обмінююсь досвідом і сортами з іншими виноградарями…», - каже аграрій.Зусилля та клопітка праця не залишили довго чекати на результати: Валерій Пилипчук збирає до 500 кілограмів винограду в сезон, а слава про смачний покащівський виноград рознеслася уже по цілій громаді – тому і покупців як на ягоди, так і на саджанці, вистачає.Поряд з виноградником є шкілка, де виноградар Валерій Пилипчук вирощує саджанці.«Займатися виноградом у 5 разів вигідніше, аніж картоплярством», - наголошує він.«Захоплююсь людьми, які не сидять склавши руки, а працюють. Валерій Пилипчук – яскравий приклад того, як хобі стало прибутковою справою. Таких людей треба підтримувати», - поділився враженням від візиту на виноградник голова Луцької райради Олександр Омельчук.До слова, на обійсті, крім винограду, пан Валерій вирощує інжир, ківі та яблуні.

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