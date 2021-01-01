На Львівщині безхатько залазив у чужі будинки, щоб поїсти і поспати





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Мешканець Жидачівського району кілька днів проникав у чужі будинки на Дрогобиччині, нічого там не викрадав, а лише їв та ночував. За чотири дні Тарасу Чуйку вдалося змінили три помешкання. В останній раз чоловікові не пощастило: раптово повернулася власниця будинку. За проникнення у чужі помешкання чоловіка засудили до року обмеження волі.



Дрогобицький міськрайонний суд розглянув справу Тараса Чуйка 7 вересня 2021 року. Чоловіка звинуватили в умисному проникненні до житла.



У ході слідства вдалося довести, що Тарас Чуйко мінімум три рази проникав у чужі будинки, щоб поїсти та поспати. При цьому він не обкрадав ці будинки. Зокрема, вперше він розбив вікно і заліз у чужий будинок 15 липня минулого року. Тарас Чуйко лише переночував у помешканні і рано зранку покинув його.



Уже 17 липня чоловік знайшов ще один будинок, в якому не було господарів. Він знову розбив вікно і таким чином опинився в середині. Уже наступного ранку Тарас Чуйко покинув і це помешкання.



Наступного дня, 18 липня, Тарас Чуйко проникнув у третій будинок та переночував там. Він вирішив залишитись у будинку надовше, однак в обід наступного дня додому повернулась власниця, яка виявили незнайомця і викликала поліцію.



Тарас Чуйко визнав свою провину і заявив про щире каяття. Але оскільки він уже був раніше судимим, то суддя Марія Грицай вирішила, що чолвоікові необхідно призначити покарання у вигляді обмеження волі.



Таким чином суд обмежив Тараса Чуйка волі рівно на рік, його відправлять на виправні роботи в один із спеціальних центрів для злочинців. Цей вирок суду ще не набрав законної сили, бо не минуло 30 днів на подачу апеляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині безпритульний чоловік проникав в чужі будинки через вікна, харчувався там, ночував, а потім тікав.Про це повідомляє Zaxid.net , посилаючись на рішення суду.Мешканець Жидачівського району кілька днів проникав у чужі будинки на Дрогобиччині, нічого там не викрадав, а лише їв та ночував. За чотири дні Тарасу Чуйку вдалося змінили три помешкання. В останній раз чоловікові не пощастило: раптово повернулася власниця будинку. За проникнення у чужі помешкання чоловіка засудили до року обмеження волі.Дрогобицький міськрайонний суд розглянув справу Тараса Чуйка 7 вересня 2021 року. Чоловіка звинуватили в умисному проникненні до житла.У ході слідства вдалося довести, що Тарас Чуйко мінімум три рази проникав у чужі будинки, щоб поїсти та поспати. При цьому він не обкрадав ці будинки. Зокрема, вперше він розбив вікно і заліз у чужий будинок 15 липня минулого року. Тарас Чуйко лише переночував у помешканні і рано зранку покинув його.Уже 17 липня чоловік знайшов ще один будинок, в якому не було господарів. Він знову розбив вікно і таким чином опинився в середині. Уже наступного ранку Тарас Чуйко покинув і це помешкання.Наступного дня, 18 липня, Тарас Чуйко проникнув у третій будинок та переночував там. Він вирішив залишитись у будинку надовше, однак в обід наступного дня додому повернулась власниця, яка виявили незнайомця і викликала поліцію.Тарас Чуйко визнав свою провину і заявив про щире каяття. Але оскільки він уже був раніше судимим, то суддя Марія Грицай вирішила, що чолвоікові необхідно призначити покарання у вигляді обмеження волі.Таким чином суд обмежив Тараса Чуйка волі рівно на рік, його відправлять на виправні роботи в один із спеціальних центрів для злочинців. Цей вирок суду ще не набрав законної сили, бо не минуло 30 днів на подачу апеляції.

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