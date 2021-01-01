Волинянина, який поїхав на Буковину купувати авто, забили палицями: повідомили деталі





Про це йдеться у сюжеті



Чоловіка знайшли в лісосмузі неподалік Чернівців. Вбивці залишили тіло просто за кілька метрів від дороги. Чоловіка із численними забоями помітив місцевий житель і одразу викликав правоохоронців.



Загиблий 52-річний чоловік – не місцевий. Мешкав на Волині, там працював водієм сервісу перевезення. Тричі на тиждень возив людей до Чернівців. Там познайомився з двома буковинцями. Один з них запропонував купити автівку.



"Він домовився з пасажирами, у яких він планував придбати транспортний засіб, та хотів поїхати ним до Волинської області", - повідомив в.о. керівника Чернівецької прокуратури В'ячеслав Чорней.



Та додому чоловік на новій автівці так і не доїхав. Його забили дерев'яними палицями до смерті ті, у кого він мав придбати авто – припускають слідчі. У загиблого забрали 3 тисячі доларів та 10 тисяч гривень.



А далі чоловіки намагалися втекти. З Чернівецької області рушили до Тернополя, потім до Луцька, а звідти – на Рівненщину. В одному із тамтешніх готелів їх і затримали правоохоронці.



"Було вилучено речові докази, які вказують на причетність вказаних осіб", - каже керівник Нацполіції Чернівецької області Руслан Дударець.



Чоловіків, яких підозрюють у розбої та умисному вбивстві до судової зали заводять у кайданках. Поки триває досудове розслідування, спілкуватися з ними не дозволяють. Підтримати одного з затриманих прийшла його сестра. Жінка у розпачі і не вірить, що брат причетний до вбивства.



"Він не винен, він як співучасник просто стояв із боку", - каже жінка.



Прокурор просить для підозрюваних тримання під вартою без права на заставу. Мовляв, чоловіки переховуватись, до того ж один з них раніше вже судимий. Суддя зачитує рішення:



"Тримання під вартою в державній установі "Чернівецький слідчий ізолятор" до 10 листопада 2021 року".



Адвокати кажуть, що оскаржуватимуть рішення в апеляційному суді. Вимагатимуть дозволити внести заставу за підозрюваних. Якщо провину чоловіків доведуть – їм загрожує до 15 років за гратами або ж довічне ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 52-річного чоловіка знайшли мертвим у лісосмузі на Буковині. Він приїхав із Волинської області купити авто. У вбивстві правоохоронці підозрюють двох буковинців, один із яких мав продати йому машину. Чоловіки намагалися втекти, але їх затримали.Про це йдеться у сюжеті ТСН Чоловіка знайшли в лісосмузі неподалік Чернівців. Вбивці залишили тіло просто за кілька метрів від дороги. Чоловіка із численними забоями помітив місцевий житель і одразу викликав правоохоронців.Загиблий 52-річний чоловік – не місцевий. Мешкав на Волині, там працював водієм сервісу перевезення. Тричі на тиждень возив людей до Чернівців. Там познайомився з двома буковинцями. Один з них запропонував купити автівку."Він домовився з пасажирами, у яких він планував придбати транспортний засіб, та хотів поїхати ним до Волинської області", - повідомив в.о. керівника Чернівецької прокуратури В'ячеслав Чорней.Та додому чоловік на новій автівці так і не доїхав. Його забили дерев'яними палицями до смерті ті, у кого він мав придбати авто – припускають слідчі. У загиблого забрали 3 тисячі доларів та 10 тисяч гривень.А далі чоловіки намагалися втекти. З Чернівецької області рушили до Тернополя, потім до Луцька, а звідти – на Рівненщину. В одному із тамтешніх готелів їх і затримали правоохоронці."Було вилучено речові докази, які вказують на причетність вказаних осіб", - каже керівник Нацполіції Чернівецької області Руслан Дударець.Чоловіків, яких підозрюють у розбої та умисному вбивстві до судової зали заводять у кайданках. Поки триває досудове розслідування, спілкуватися з ними не дозволяють. Підтримати одного з затриманих прийшла його сестра. Жінка у розпачі і не вірить, що брат причетний до вбивства."Він не винен, він як співучасник просто стояв із боку", - каже жінка.Прокурор просить для підозрюваних тримання під вартою без права на заставу. Мовляв, чоловіки переховуватись, до того ж один з них раніше вже судимий. Суддя зачитує рішення:"Тримання під вартою в державній установі "Чернівецький слідчий ізолятор" до 10 листопада 2021 року".Адвокати кажуть, що оскаржуватимуть рішення в апеляційному суді. Вимагатимуть дозволити внести заставу за підозрюваних. Якщо провину чоловіків доведуть – їм загрожує до 15 років за гратами або ж довічне ув’язнення.

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