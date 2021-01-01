Чому на Волині дорожчають сезонні овочі. ВІДЕО





Про це розповіла Ольга Луковська.



Суспільне побувало на одному із сільськогосподарських ринків Луцька, поспілкувалося з продавцями, покупцями та економістами.



Фермерський ринок



Фермер-одноосібник Андрій приїхав у Луцьк з Копачівки. на сільськогосподарський ринок привіз картоплю, моркву та часник.



Чоловік каже: городина цього року добре вродила, але ціну на овочі довелося підняти: "морква трішки дорожча як торік. Якщо є врожай, ми можемо дешевше продати, а якщо посуха, не вродило, ми тоді не продаємо дешевше. А ще ж паливо і інші затрати".



Збільшив ціни на овочі й Анатолій Фесюк. Чоловік розповів: привіз на ринок те, що виростив в особистому селянському господарстві в Липинах. "Все танцюється від того, якщо добриво затрачено, енергоносії пішли, - то продукцію мусить виробник підіймати, щоб окупити затрати", – каже фермер.



Лучанин Вадим Зелінський каже: постійно купує овочі на фермерському ринку. Додає: ціни зросли, але продуктам від одноосібників довіряє.



"Не лише на овочі, на усе виросли ціни. Здається, нічого такого не брав, а десь в 200 гривень мені обійшлися картопля, морква, буряк, капуста", – розповів покупець.



Думка економіста



Ріст цін на окремі овочі пов’язаний з інфляцією і тим, що виробники хочуть відновити свої доходи, які знизилися через пандемію коронавірусу, – розповіла економістка Оксана Урбан. Додає: на ціни в Україні впливає світовий ринок.



Зі слів економістки, вплинути на ситуацію могли б урядники. "Треба обмежити ввіз продукції з інших країн, ввести мито. Якщо українська картопля коштує 10 гривень, а єгипетська 8, - то купуватимуть єгипетську, але якщо введуть мито, і замість 10 вона коштуватиме 18, то навряд чи українці захочуть купувати дорогу картоплю", – каже Оксана Урбан.



Як розповіла начальниця відділу реєстрації цін Головного управління статистики в області Ольга Луковська, деякі овочі зросли в ціні вдвічі. "Суттєво, у 2, 3 рази зросли ціни на цибулю ріпчасту. У серпні минулого року вона коштувала 6 гривень, а в серпні цього року майже 13 грн за кілограм. В 1, 9 рази, як і минулого року, зросли ціни на моркву. У серпні вона коштувала майже 11 гривень. Ціни на буряк зросли в 1,6 раза", – каже фахівчиня.



Ольга Луковська додає: здорожчали не усі сезонні овочі. З її слів, солодкий перець, огірки і помідори цьогоріч дешевші майже у півтора раза, ніж торік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку року майже вдвічі здорожчала цибуля і морква, вартість капусти збільшилася на 40%, в серпні її купували за 6 грн. 70 копійок, а торік за 5.Про це розповіла Суспільному начальниця відділу реєстрації цін Головного управління статистики в областіСуспільне побувало на одному із сільськогосподарських ринків Луцька, поспілкувалося з продавцями, покупцями та економістами.Фермер-одноосібник Андрій приїхав у Луцьк з Копачівки. на сільськогосподарський ринок привіз картоплю, моркву та часник.Чоловік каже: городина цього року добре вродила, але ціну на овочі довелося підняти: "морква трішки дорожча як торік. Якщо є врожай, ми можемо дешевше продати, а якщо посуха, не вродило, ми тоді не продаємо дешевше. А ще ж паливо і інші затрати".Збільшив ціни на овочі й. Чоловік розповів: привіз на ринок те, що виростив в особистому селянському господарстві в Липинах. "Все танцюється від того, якщо добриво затрачено, енергоносії пішли, - то продукцію мусить виробник підіймати, щоб окупити затрати", – каже фермер.Лучанинкаже: постійно купує овочі на фермерському ринку. Додає: ціни зросли, але продуктам від одноосібників довіряє."Не лише на овочі, на усе виросли ціни. Здається, нічого такого не брав, а десь в 200 гривень мені обійшлися картопля, морква, буряк, капуста", – розповів покупець.Ріст цін на окремі овочі пов’язаний з інфляцією і тим, що виробники хочуть відновити свої доходи, які знизилися через пандемію коронавірусу, – розповіла економістка. Додає: на ціни в Україні впливає світовий ринок.Зі слів економістки, вплинути на ситуацію могли б урядники. "Треба обмежити ввіз продукції з інших країн, ввести мито. Якщо українська картопля коштує 10 гривень, а єгипетська 8, - то купуватимуть єгипетську, але якщо введуть мито, і замість 10 вона коштуватиме 18, то навряд чи українці захочуть купувати дорогу картоплю", – каже Оксана Урбан.Як розповіла начальниця відділу реєстрації цін Головного управління статистики в області Ольга Луковська, деякі овочі зросли в ціні вдвічі. "Суттєво, у 2, 3 рази зросли ціни на цибулю ріпчасту. У серпні минулого року вона коштувала 6 гривень, а в серпні цього року майже 13 грн за кілограм. В 1, 9 рази, як і минулого року, зросли ціни на моркву. У серпні вона коштувала майже 11 гривень. Ціни на буряк зросли в 1,6 раза", – каже фахівчиня.Ольга Луковська додає: здорожчали не усі сезонні овочі. З її слів, солодкий перець, огірки і помідори цьогоріч дешевші майже у півтора раза, ніж торік.

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