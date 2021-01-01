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Чому на Волині дорожчають сезонні овочі. ВІДЕО

Чому на Волині дорожчають сезонні овочі. ВІДЕО
Від початку року майже вдвічі здорожчала цибуля і морква, вартість капусти збільшилася на 40%, в серпні її купували за 6 грн. 70 копійок, а торік за 5.

Про це розповіла Суспільному начальниця відділу реєстрації цін Головного управління статистики в області Ольга Луковська.

Суспільне побувало на одному із сільськогосподарських ринків Луцька, поспілкувалося з продавцями, покупцями та економістами.

Фермерський ринок

Фермер-одноосібник Андрій приїхав у Луцьк з Копачівки. на сільськогосподарський ринок привіз картоплю, моркву та часник.

Чоловік каже: городина цього року добре вродила, але ціну на овочі довелося підняти: "морква трішки дорожча як торік. Якщо є врожай, ми можемо дешевше продати, а якщо посуха, не вродило, ми тоді не продаємо дешевше. А ще ж паливо і інші затрати".

Збільшив ціни на овочі й Анатолій Фесюк. Чоловік розповів: привіз на ринок те, що виростив в особистому селянському господарстві в Липинах. "Все танцюється від того, якщо добриво затрачено, енергоносії пішли, - то продукцію мусить виробник підіймати, щоб окупити затрати", – каже фермер.

Лучанин Вадим Зелінський каже: постійно купує овочі на фермерському ринку. Додає: ціни зросли, але продуктам від одноосібників довіряє.

"Не лише на овочі, на усе виросли ціни. Здається, нічого такого не брав, а десь в 200 гривень мені обійшлися картопля, морква, буряк, капуста", – розповів покупець.
Чому на Волині дорожчають сезонні овочі. ВІДЕО

Думка економіста

Ріст цін на окремі овочі пов’язаний з інфляцією і тим, що виробники хочуть відновити свої доходи, які знизилися через пандемію коронавірусу, – розповіла економістка Оксана Урбан. Додає: на ціни в Україні впливає світовий ринок.

Зі слів економістки, вплинути на ситуацію могли б урядники. "Треба обмежити ввіз продукції з інших країн, ввести мито. Якщо українська картопля коштує 10 гривень, а єгипетська 8, - то купуватимуть єгипетську, але якщо введуть мито, і замість 10 вона коштуватиме 18, то навряд чи українці захочуть купувати дорогу картоплю", – каже Оксана Урбан.
Чому на Волині дорожчають сезонні овочі. ВІДЕО

Як розповіла начальниця відділу реєстрації цін Головного управління статистики в області Ольга Луковська, деякі овочі зросли в ціні вдвічі. "Суттєво, у 2, 3 рази зросли ціни на цибулю ріпчасту. У серпні минулого року вона коштувала 6 гривень, а в серпні цього року майже 13 грн за кілограм. В 1, 9 рази, як і минулого року, зросли ціни на моркву. У серпні вона коштувала майже 11 гривень. Ціни на буряк зросли в 1,6 раза", – каже фахівчиня.

Ольга Луковська додає: здорожчали не усі сезонні овочі. З її слів, солодкий перець, огірки і помідори цьогоріч дешевші майже у півтора раза, ніж торік.

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Теги: овочі, ціни, Луцьк
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