Харчування за рецептом Клопотенка: чим годують волинських школярів та чи подобається нове меню дітям

Євген Клопотенко.



Чи усі освітні заклади Волині перейшли на нове меню та чи подобається воно дітям – у сюжеті Марії Вавринюк на



З початком цього навчального року вартість шкільного обіду зросла. Було 16, стало 20 гривень. Причина – здорожчання продуктів.



“Для сільської місцевості, для наших діток, я вважаю, це нормальне меню. Щодня вони їдять або м’ясо, або рибу”, – каже директорка Городищенської школи Інна Кундля.



З першого вересня цього року усім школам запропонували перейти на нове здорове харчування. А працював над меню відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. У Городищенській школі новація з’явиться пізніше – з першого січня. Втім, поставилися до неї неоднозначно.



“Ми поставилися з осторогою, бо там багато спецій, соусів, дуже багато приправ. Можливо, в містах, більше так харчуються”, – каже Інна Кундля.



А от у цуманській школі нове меню вже запровадили з першого вересня. І ним задоволені. Їжа смачна та гарно виглядає. А ще харчування у цій школі подешевшало, адже продукцію почали брати у виробника. Наприклад, гарнір з котлетою зараз вартує 11 гривень, а минуло року було 22.



Позитивно про нове меню відгукуються й у Мар’янівській школі. Кажуть: страви стали різноманітнішими. А деякі мають такі назви, що їх доводиться шукати в інтернеті. Є і м’ясо, і крупи, і запіканки, і печиво. З фруктів – банани.



Меню у 22-ій школі Луцька також змінилося. Щоправда, повністю на нове меню не переходять. Чимало страв, які зараз рекомендують, готували в школі ще раніше. Директорка розповідає: зараз пропонують різні страви: і нові “клопотенківські”, і ті, що звикли готувати роками. Крім того, що дітям пропонують нові страви, багато що тепер готують по-іншому. Курячі наггетси, наприклад, не на пательні, а в духовій шафі.



У Турійській школі переконують: гарячим харчуванням забезпечені усі учні: від першого по 11 клас. Готують поїсти двічі: сніданки для початкової ланки та обіди для старших.



У школах, де діти харчуються ще за старим меню, довго чекати не доведеться. Новація дійде до них з початком 2022 – вже у січні.







Фото - ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 вересня цього року в українських школах мали почати харчувати по-новому. Адже страви, якими годували дітей до цього, придумали ще за Радянського Союзу. Нове меню розробив відомий шеф-кухарЧи усі освітні заклади Волині перейшли на нове меню та чи подобається воно дітям – у сюжетіна "12 каналі" З початком цього навчального року вартість шкільного обіду зросла. Було 16, стало 20 гривень. Причина – здорожчання продуктів.“Для сільської місцевості, для наших діток, я вважаю, це нормальне меню. Щодня вони їдять або м’ясо, або рибу”, – каже директорка Городищенської школи Інна Кундля.З першого вересня цього року усім школам запропонували перейти на нове здорове харчування. А працював над меню відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. У Городищенській школі новація з’явиться пізніше – з першого січня. Втім, поставилися до неї неоднозначно.“Ми поставилися з осторогою, бо там багато спецій, соусів, дуже багато приправ. Можливо, в містах, більше так харчуються”, – каже Інна Кундля.А от у цуманській школі нове меню вже запровадили з першого вересня. І ним задоволені. Їжа смачна та гарно виглядає. А ще харчування у цій школі подешевшало, адже продукцію почали брати у виробника. Наприклад, гарнір з котлетою зараз вартує 11 гривень, а минуло року було 22.Позитивно про нове меню відгукуються й у Мар’янівській школі. Кажуть: страви стали різноманітнішими. А деякі мають такі назви, що їх доводиться шукати в інтернеті. Є і м’ясо, і крупи, і запіканки, і печиво. З фруктів – банани.Меню у 22-ій школі Луцька також змінилося. Щоправда, повністю на нове меню не переходять. Чимало страв, які зараз рекомендують, готували в школі ще раніше. Директорка розповідає: зараз пропонують різні страви: і нові “клопотенківські”, і ті, що звикли готувати роками. Крім того, що дітям пропонують нові страви, багато що тепер готують по-іншому. Курячі наггетси, наприклад, не на пательні, а в духовій шафі.У Турійській школі переконують: гарячим харчуванням забезпечені усі учні: від першого по 11 клас. Готують поїсти двічі: сніданки для початкової ланки та обіди для старших.У школах, де діти харчуються ще за старим меню, довго чекати не доведеться. Новація дійде до них з початком 2022 – вже у січні.

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