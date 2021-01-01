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На Сумщині сталося масове отруєння школярів та вчителів

На Сумщині сталося масове отруєння школярів та вчителів
У селищі Попівка Сумської області отруїлися діти і працівники одного із закладів освіти.

За медичною допомогою звернулися 26 дітей та п'ятеро дорослих. Держспоживслужба взяла проби для проведення лабораторних досліджень і почала розслідування, - пише Кореспондент.

Відзначається, що спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію стався серед учнів і працівників Попівського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів.

З характерними симптомами за медичною допомогою звернулася 31 особа, це 26 дітей та п'ятеро дорослих. Ступінь перебігу захворювання - легкий, тому всі хворі зараз на амбулаторному лікуванні з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція? COVID-19?".

З п'ятниці, 17 вересня, відділ освіти Попівської сільської ради прийняв рішення перевести учнів школи на дистанційне навчання.

Для встановлення причин Держспоживслужба області почала санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення лабораторних досліджень і інспектування харчоблока закладу.

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Теги: отруєння, Сумщина
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