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У волинському селі автомобіль збив велосипедиста: постраждалий – у комі

У волинському селі автомобіль збив велосипедиста: постраждалий – у комі
На Волині автомобіль збив велосипедиста, чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Брониця близько 21 години.

Як відомо, водій, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на місцевого жителя, який їхав велосипедом.

На місці події працювали медики швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», в автопригоді постраждав 75-річний чоловік.

Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його у важкому стані госпіталізували у Камінь-Каширську центральну районну лікарню. Чоловік перебував у церебральній комі.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, село Брониця, ДТП, авто, велосипедист, кома
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