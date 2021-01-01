У волинському селі автомобіль збив велосипедиста: постраждалий – у комі





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Брониця близько 21 години.



Як відомо, водій, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на місцевого жителя, який їхав велосипедом.



На місці події працювали медики швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.



Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», в автопригоді постраждав 75-річний чоловік.



Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його у важкому стані госпіталізували у Камінь-Каширську центральну районну лікарню. Чоловік перебував у церебральній комі.



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