У волинському селі автомобіль збив велосипедиста: постраждалий – у комі
Сьогодні, 10:32
На Волині автомобіль збив велосипедиста, чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Брониця близько 21 години.
Як відомо, водій, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на місцевого жителя, який їхав велосипедом.
На місці події працювали медики швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», в автопригоді постраждав 75-річний чоловік.
Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його у важкому стані госпіталізували у Камінь-Каширську центральну районну лікарню. Чоловік перебував у церебральній комі.
Головне фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Брониця близько 21 години.
Як відомо, водій, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на місцевого жителя, який їхав велосипедом.
На місці події працювали медики швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», в автопригоді постраждав 75-річний чоловік.
Постраждалий отримав тілесні ушкодження, його у важкому стані госпіталізували у Камінь-Каширську центральну районну лікарню. Чоловік перебував у церебральній комі.
Головне фото - ілюстративне
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