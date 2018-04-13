Суд виніс вирок водію, який на переході у Луцьку збив батька з двома дітьми. ВІДЕО





Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину. Про це передає кореспондент



Під час дебатів травмований в аварії чоловік, батько загиблого хлопчика, Олександр Позняковський і його адвокати просили суд призначити обвинуваченому максимальну міру покарання.



"Він не розкаявся, і хочемо максимальний термін - 8 років позбавлення волі, а також повністю задовольнити позов цивільний і взяти під арешт в залі суду", – сказав чоловік у своєму зверненні до суду.



Адвокат обвинуваченого водія Назарій Щербяк просив суд врахувати щире каяття його підзахисного і те, що він - батько трьох малолітніх дітей, і звільнити його від виконання покарання з випробуванням на певний термін.



Судові дебати тривали годину. Також суд повністю задовольнив цивільні позови на користь травмованого в аварії Олександра Позняковського – мільйон гривень і стільки ж на користь його дружини.



Зі слів судді Ігоря Ясельського, вирок може бути оскаржений в апеляційному суді упродовж 30 днів з дня його проголошення. Чи подаватиме на апеляцію осуджений, поки невідомо.



Нагадаємо, аварія трапилася в обідню пору 6 червня. 29-річний житель району, керуючи автомобілем Ford Focus, збив трьох пішоходів – 31-річного лучанина та двох його дітей. Травмованого в аварії 5-річного хлопчика 7 червня перевели з відділення реанімації у нейрохірургію Луцької міської клінічної лікарні, а його 9-річний брат перебував у важкому стані в реанімації. Батькові дітей зробили дві операції.



Чоловіка, котрий скоїв ДТП, затримали 8 червня суд обрав міру запобіжного заходу для 29-річного волинянина у вигляді домашнього арешту. 18 червня 9-річний хлопчик, не приходячи до тями, помер у відділенні інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Луцького міськрайонного суду 20 вересня виніс вирок винуватцю аварії, у якій загинув 9-річний хлопчик. Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років з позбавленням права керувати авто на 3 роки.Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину. Про це передає кореспондент Суспільного із зали суду.Під час дебатів травмований в аварії чоловік, батько загиблого хлопчика,і його адвокати просили суд призначити обвинуваченому максимальну міру покарання."Він не розкаявся, і хочемо максимальний термін - 8 років позбавлення волі, а також повністю задовольнити позов цивільний і взяти під арешт в залі суду", – сказав чоловік у своєму зверненні до суду.Адвокат обвинуваченого водіяпросив суд врахувати щире каяття його підзахисного і те, що він - батько трьох малолітніх дітей, і звільнити його від виконання покарання з випробуванням на певний термін.Судові дебати тривали годину. Також суд повністю задовольнив цивільні позови на користь травмованого в аварії Олександра Позняковського – мільйон гривень і стільки ж на користь його дружини.Зі слів судді, вирок може бути оскаржений в апеляційному суді упродовж 30 днів з дня його проголошення. Чи подаватиме на апеляцію осуджений, поки невідомо.Нагадаємо, аварія трапилася29-річний житель району, керуючи автомобілем Ford Focus, збив трьох пішоходів – 31-річного лучанина та двох його дітей. Травмованого в аварії 5-річного хлопчика 7 червня перевели з відділення реанімації у нейрохірургію Луцької міської клінічної лікарні, а його 9-річний брат перебував у важкому стані в реанімації. Батькові дітей зробили дві операції.Чоловіка, котрий скоїв ДТП, затримали 8 червня суд обрав міру запобіжного заходу для 29-річного волинянина у вигляді домашнього арешту. 18 червня 9-річний хлопчик,ї дитячої лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію