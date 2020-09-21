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Продовжили фестиваль квітів «Осінь у Волинській Голландії»

Продовжили фестиваль квітів «Осінь у Волинській Голландії»
Організатори "Осінь у Волинській Голландії" повідомили про продовження фестивалю. Після перерви квіткове поле відкриють для відвідувачів з 23 вересня.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Волинська Голландія" у фейсбуці.

Триватиме осінній фестиваль квітів до 26 вересня включно.

"Зробимо невеличку перерву, щоб наші невтомні продавчині, працівники кухні, квіточки, кролики, кізоньки таки відпочили і знову старуємо з четверга 23 вересня! Плануйте подорожі до нас, ми з квітами чекаємо на вас!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, неподалік селища Голоби Ковельський район 10 вересня розпочався фестиваль квітів. На трьох гектарах поля висадили різні види осінніх рослин.

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Теги: осінній фестиваль, квіти, Голоби, Волинська Голландія
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