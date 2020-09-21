Продовжили фестиваль квітів «Осінь у Волинській Голландії»
Сьогодні, 10:45
Організатори "Осінь у Волинській Голландії" повідомили про продовження фестивалю. Після перерви квіткове поле відкриють для відвідувачів з 23 вересня.
Про це йдеться на офіційній сторінці "Волинська Голландія" у фейсбуці.
Триватиме осінній фестиваль квітів до 26 вересня включно.
"Зробимо невеличку перерву, щоб наші невтомні продавчині, працівники кухні, квіточки, кролики, кізоньки таки відпочили і знову старуємо з четверга 23 вересня! Плануйте подорожі до нас, ми з квітами чекаємо на вас!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, неподалік селища Голоби Ковельський район 10 вересня розпочався фестиваль квітів. На трьох гектарах поля висадили різні види осінніх рослин.
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Про це йдеться на офіційній сторінці "Волинська Голландія" у фейсбуці.
Триватиме осінній фестиваль квітів до 26 вересня включно.
"Зробимо невеличку перерву, щоб наші невтомні продавчині, працівники кухні, квіточки, кролики, кізоньки таки відпочили і знову старуємо з четверга 23 вересня! Плануйте подорожі до нас, ми з квітами чекаємо на вас!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, неподалік селища Голоби Ковельський район 10 вересня розпочався фестиваль квітів. На трьох гектарах поля висадили різні види осінніх рослин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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