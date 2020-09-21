Продовжили фестиваль квітів «Осінь у Волинській Голландії»

Організатори "Осінь у Волинській Голландії" повідомили про продовження фестивалю. Після перерви квіткове поле відкриють для відвідувачів з 23 вересня.Про це йдеться на офіційній сторінці "Волинська Голландія" у фейсбуці.Триватиме осінній фестиваль квітів до 26 вересня включно."Зробимо невеличку перерву, щоб наші невтомні продавчині, працівники кухні, квіточки, кролики, кізоньки таки відпочили і знову старуємо з четверга 23 вересня! Плануйте подорожі до нас, ми з квітами чекаємо на вас!", - йдеться у дописі.Нагадаємо, неподалік селища Голоби Ковельський районНа трьох гектарах поля висадили різні види осінніх рослин.