Розшукують 59-річного волинянина, який залишив медзаклад та зник безвісти





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Співробітники відділення поліції № 2 (м.Горохів) розшукують Савчука Анатолія Васильовича, 22 грудня 1961 року народження. Чоловік 18 вересня цього року залишив територію Берестечківської медичної установи та до цього часу його місцезнаходження невідоме.



Прикмети: кремезної тілобудови, накульгує на праву ногу.



Був одягнений: темні штани, чорні туфлі, світлий піджак, байкова сорочка в клітинку переважає синій колір.



Мобільний телефон відсутній. Схильний до бродяжництва.



Громадян, яким відома інформація про місце перебування чоловіка, просять невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0991420382, 0689475307 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого 59-річного волинянина.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Співробітники відділення поліції № 2 (м.Горохів) розшукують, 22 грудня 1961 року народження. Чоловік 18 вересня цього року залишив територію Берестечківської медичної установи та до цього часу його місцезнаходження невідоме.Прикмети: кремезної тілобудови, накульгує на праву ногу.Був одягнений: темні штани, чорні туфлі, світлий піджак, байкова сорочка в клітинку переважає синій колір.Мобільний телефон відсутній. Схильний до бродяжництва.Громадян, яким відома інформація про місце перебування чоловіка, просять невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0991420382, 0689475307 або 102.

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