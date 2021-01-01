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Розшукують 59-річного волинянина, який залишив медзаклад та зник безвісти

Розшукують 59-річного волинянина, який залишив медзаклад та зник безвісти
Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого 59-річного волинянина.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Співробітники відділення поліції № 2 (м.Горохів) розшукують Савчука Анатолія Васильовича, 22 грудня 1961 року народження. Чоловік 18 вересня цього року залишив територію Берестечківської медичної установи та до цього часу його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: кремезної тілобудови, накульгує на праву ногу.

Був одягнений: темні штани, чорні туфлі, світлий піджак, байкова сорочка в клітинку переважає синій колір.

Мобільний телефон відсутній. Схильний до бродяжництва.

Громадян, яким відома інформація про місце перебування чоловіка, просять невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0991420382, 0689475307 або 102.

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Теги: Волинь, розшук, Анатолій Савчук, поліція
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