Розшукують 59-річного волинянина, який залишив медзаклад та зник безвісти
Сьогодні, 11:26
Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого 59-річного волинянина.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники відділення поліції № 2 (м.Горохів) розшукують Савчука Анатолія Васильовича, 22 грудня 1961 року народження. Чоловік 18 вересня цього року залишив територію Берестечківської медичної установи та до цього часу його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: кремезної тілобудови, накульгує на праву ногу.
Був одягнений: темні штани, чорні туфлі, світлий піджак, байкова сорочка в клітинку переважає синій колір.
Мобільний телефон відсутній. Схильний до бродяжництва.
Громадян, яким відома інформація про місце перебування чоловіка, просять невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0991420382, 0689475307 або 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Співробітники відділення поліції № 2 (м.Горохів) розшукують Савчука Анатолія Васильовича, 22 грудня 1961 року народження. Чоловік 18 вересня цього року залишив територію Берестечківської медичної установи та до цього часу його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: кремезної тілобудови, накульгує на праву ногу.
Був одягнений: темні штани, чорні туфлі, світлий піджак, байкова сорочка в клітинку переважає синій колір.
Мобільний телефон відсутній. Схильний до бродяжництва.
Громадян, яким відома інформація про місце перебування чоловіка, просять невідкладно зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0991420382, 0689475307 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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